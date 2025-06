Elodie, Iannone e l'anello, Wanda Nara piange a Sognando Ballando, Elettra Lamborghini addio Facchinetti

Ascolta ora 00:00 00:00

Quella che si è appena conclusa è stata una settimana caldissima in fatto di gossip. C'è chi è tornata in Italia e si è commossa in tv (Wanda Nara), chi progetta le nozze (Elodie e Andrea Iannone), chi ha fatto pace (Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti) e chi si è detto addio (Facchinetti e Lamborghini).

Elodie e Andrea Iannone, spunta l'anello: nozze in vista?

Tra Elodie e Andrea Iannone va a gonfie vele. La cantante e il pilota di motociclismo hanno sbandierato il loro amore ai quattro venti e di recente i paparazzi li hanno sorpresi per le vie di Milano in teneri atteggiamenti. Mentre i fotografi immortalavano le loro effusioni, però, c'è chi ha notato un dettaglio all'anulare dell'ex talento di Amici: una fedina. Il prezzo dello scintillante brillocco è top secret, ma il fatto che il gioiello sia comparso proprio sulla mano sinistra lascia presagire una svolta importante nella loro relazione. " Non lo aveva sul red carpet del film Fuori al Festival di Cannes pochi giorni fa ma una fedina troneggia sul suo anulare sinistro. Che ci siano progetti in arrivo?" , si domanda la rivista Chi, insinuando il dubbio sulle prossime nozze? Si vedrà.

Facchinetti e Lamborghini: "Collaborazione conclusa"

Dopo l'esperienza a Sanremo 2025 di Elettra Lamborghini si sono perse le tracce. La regina del "twerking" potrebbe tornare a sorpresa nelle prossime settimane con un brano estivo, ma se lo farà non sarà sotto l'egida di Francesco Facchinetti. Il sodalizio artistico (o meglio manageriale) che li vedeva uniti da un paio di anni sembra si sia concluso all'improvviso. A darne notizia è il settimanale Chi: "Tra Elettra Lamborghini e Francesco Facchinetti c’era un rapporto professionale altalenante che ora è giunto alla conclusione: la cantante e Facchinetti, che è personaggio tv ma anche manager con la sua Newco Management, hanno deciso di separarsi, dal punto di vista professionale ". La collaborazione professionale non avrebbe portato i frutti sperati né da una parte né dall'altra. Meglio darci un taglio, avranno pensato.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti: "Dopo la rottura è tornato il sereno"

Specifichiamo: non si tratta di un ritorno di fiamma, ma tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti è tornato a splendere il sereno. A novembre dello scorso anno, dopo circa due anni di relazione, il cantante e la giornalista si erano detti addio. I motivi che avevano portato alla rottura non erano stati ufficializzati, ma le cose non sembravano essere finite bene tra Cesare e Giorgia e i due avevano smesso persino di seguirsi sui social. Dopo mesi di gelo pare, però, che tra i due sia tornata a regnare la serenità. " Da qualche tempo, tra la giornalista del Tg1 e il cantante è tornato il sereno. Non un ritorno di fiamma, ma un rapporto diverso: insomma, i due hanno ricominciato a sentirsi ", assicura Giuseppe Candela sulle pagine di Chi. Ma guai a parlare d'amore: lui è impegnato con Caterina Licini, lei con il collega Giuseppe Ferrante. E vissero tutti felici e contenti.

