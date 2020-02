Cacciari smaschera il M5s: "Ha parlamentari abbarbicati a stipendio"

Massimo Cacciari, si sa, se c'è da esprimere un pensiero duro contro qualcuno o qualcosa non si tira mai indietro. Ospite spesso e volentieri nel salotto televisivo di Otto e mezzo di Lilli Gruber, lo abbiano visto e sentito più volte attaccare con schiettezza e ruvidezza i protagonisti della vita politica nostrana.

La sua "antipatia" per Matteo Salvini è nota, così come la sua vicinanza con il centrosinistra: in passato, infatti, è stato sindaco di Venezia per i Democratici di Romano Prodi e ancor prima, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, deputato del Partico Comunista Italiano. Nonostante questo, l'accademico in questi anni non ha mai risparmiato critiche (anzi…) nei confronti del Pd, di Nicola Zingaretti, di Matteo Renzi e compagnia bella.

Lui che è stato uno dei teorici del Partito Democratico, da tempo sostiene che il progetto è fallito e che vi sarebbe bisogno di rifondare il centrosinistra, più che cambiare nome o simbolo alla formazione.

Intervistato da La Verità, Cacciari ha espresso causticamente questa valutazione: "Il Pd è una corte di cooptati delle vecchie segreterie di partito" . Nonostante nutra qualche speranza nel governatore del Lazio, l'opinionista mette in guardia Zingaretti: se a queste coorti pensa di aggiungersi la sua "sarebbe la fine del Pd" .

Ancora più duro è il giudizio sul Movimento 5 Stelle, alleato di governo dei dem: "Hanno bisogno di bandierine per sopravvivere" . Dunque, lo studioso sostiene che la compagine pentastellata sia divisa in tre parti: "Questa, che definirei nostalgica; quella che vorrebbe ragionare seriamente con il Pd, e la terza, che è la stragrande maggioranza nei gruppi parlamentari ed è abbarbicata allo stipendietto" . Insomma, i deputati e i senatori grillini starebbero lì solamente per portarsi a casa il lauto stipendio da parlamentare ogni mese.

E sarà proprio questa terza parte, secondo l'ex primo cittadino della Laguna, ad avere la meglio: "Sarà questa a prevalere, finché non ci sarà un totale disastro elettorale. Lo vedremo alle regionali dove, se fossi in loro, mi nasconderei" .