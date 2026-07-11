Cavallo di Troia per spiare tutti gli adulti

Chi mai potrebbe essere contrario alla tutela dei minori dagli abusi sessuali e dall'adescamento online? Ovviamente nessuno, ci mancherebbe! E se la tutela venisse estesa ai cittadini per proteggerli da ogni genere di reato, dalla piccola truffa online a qualcosa di molto pericoloso che si trama tra le pieghe del web? Eh no, si dice, un conto è la tutela dei bambini, altra cosa è violare il diritto alla privacy dei cittadini adulti. Tutti d'accordo. A me pare invece che la giusta esigenza di tutelare i bambini sia il cavallo di Troia per invadere la cittadella della nostra privacy, intanto per trasformarci sempre più in uomini e donne consumatori, e poi per avere quel bagaglio di informazioni, raggiungibile senza permessi e autorizzazioni previsti dalla legge, che possono sempre servire per mettere in difficoltà le persone, ricattarle quando serve.Una situazione che ormai ci è ben nota: chi è così ingenuo da pensare che non siamo controllati, che le nostre telefonate, incontri, spostamenti non siano registrati, conosciuti? La questione della tutela della privacy è una colossale menzogna: è nell'essenza stessa della globalizzazione della comunicazione tecnologica l'abbattimento della privacy personale. Non prendiamoci in giro. Chi è quel fesso che crede ancora nella privacy?

Io non vorrei essere quel fesso. Allora, così come vengono tutelati dagli abusi sessuali online i bambini, anch'io voglio essere tutelato. Cedo volentieri la mia privacy in cambio della protezione dagli scocciatori che mi vogliono propinare vantaggiose bollette del telefono, della luce, del gas. Cedo volentieri la mia privacy per poter essere difeso da ladri, criminali che potrebbero tramare alle mie spalle o sfacciatamente davanti a me. Cedo volentieri la mia privacy perché io non ho niente da nascondere, niente di cui vergognarmi.

Ma in cambio voglio una cosa importante e fondamentale: un vero, efficiente Stato di diritto liberale democratico che faccia rispettare alla luce del sole la legge. Da questo Stato mi sentirei perfettamente tutelato e a lui cederei volentieri, con convinzione, la mia privacy.