Chef Rubio insulta ancora: "Salvini? È un pezzo di m…"

Ancora insulti, ancora odio da parte di chef Rubio. Gabriele Rubini, infatti, se la prende ancora e in modo molto ruvido contro il segretario della Lega Matteo Salvini e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, attaccandoli con alcuni post al veleno su Twitter pubblicati in rapida serie nelle ultime ventiquattro ore

Andiamo con ordine. Andando sul profilo social del cuoco, troviamo il primo affondo. Si tratta di un post in cui Rubio condivide un emendamento sulla Sanità, poi ritirato, che ha tra i firmatari anche il capo politico del Carroccio e lo commenta in modo assai colorito: "Questo è @matteosalvinimi: salvare chi manda al massacro gli operatori sanitari e poi riempire la cloaca che chiama bocca, di complimenti a chi sta in trincea. L'emendamento è stato ritirato, ma ricordatevi sempre che pezzo di merda è costui" .

Dopo la prima dose di veleno contro l'Ex titolare del Viminale, arriva la seconda frecciata, commentando la richiesta di Salvini di (ri)aprire le chiese per Pasqua: "Ma sei più per il candelabro a sette braccia o per cuore sacro de Maria? Sembri confusoh @matteosalvinimi oltre che intrippatoh. Deciditi merloh" .

Dunque, a seguire, chef Rubio se la prende anche con la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che definisce essere una "sciacalla", per un'iniziativa del partito sulla distribuzione delle mascherine: "Capitan sciacalla @GiorgiaMeloni colpisce ancora. Personalizza anche tu lo sciacallaggio, metti in atto anche tu la shock economy" .