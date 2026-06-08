Colpo alla casa d'aste: in quattro minuti un bottino da un milione

Quattro minuti per trafugare un tesoro da un milione di euro. È stato un colpo da professionisti quello messo a segno la scorsa notte a Torino ai danni della casa d'aste Sant'Agostino.

L'impresa risulta documentata dalle telecamere di sorveglianza: i ladri, a volto coperto, si sono intrufolati nel locale forzando i dispositivi di sicurezza e, mentre suonava l'allarme, hanno arraffato gioielli, preziosi e orologi dopo avere fracassato le vetrine con delle mazze. Il tutto in quattro minuti, dalle 4,20 alle 4,24. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto erano le 4,29 e gli sconosciuti si erano già dileguati.

Questa, almeno, è la ricostruzione contenuta nel lungo comunicato con cui, ad indagini dell'Arma in pieno svolgimento, la stessa Sant'Agostino ha deciso di rendere noto l'accaduto. I beni trafugati appartenevano ai lotti di un'asta che si sarebbe dovuta tenere domani e mercoledì, per un valore che la maison aveva fissato in un milione di euro come prezzo base, che però con il gioco di rilancio sarebbe certamente lievitato di molto. Sant'Agostino ha anche informato di avere "una capiente assicurazione che sta venendo attivata anche a garanzia di proprietari".

"Vedere le immagini è stato scioccante", ha commentato la titolare della maison, Vanessa Carioggia. L'inventario del tesoro perduto è già stato fatto: l'elenco comprende un anello con uno smeraldo colombiano di quasi quattro carati affiancato da due diamanti taglio a mezza luna; una coppia di orecchini "Cantamessa" in oro bianco con pavé di diamanti taglio brillante; un girocollo semirigido "Bonanza" in oro giallo e linee spezzate in platino, una tabacchiera francese in oro giallo databile al 1780-1790.

Si è salvato un "bracciale tennis in oro bianco con diamanti taglio brillante 9 carati". I carabinieri lo hanno trovato sul pavimento del salone. Probabilmente i banditi lo hanno perso durante la fuga. Se ne faranno certamente una ragione.