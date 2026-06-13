"Concerti ed eventi sono un traino turistico e lasciano eredità"

"I grandi eventi rappresentano uno degli strumenti più efficaci per attrarre visitatori, promuovere il patrimonio culturale italiano e generare effetti duraturi sui territori". Ne è convinto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, intervenuto a Brescia nel corso di un incontro dedicato al rapporto tra eventi, cultura e sviluppo turistico.

"I grandi eventi sono una componente importante del più ampio turismo culturale" ha spiegato il ministro, sottolineando come concerti, manifestazioni artistiche e iniziative di richiamo internazionale possano trasformarsi in occasioni per far conoscere monumenti, musei, luoghi d'arte ed eccellenze enogastronomiche. Secondo Mazzi, la vera sfida è costruire una "legacy" che vada oltre la durata dell'evento. "Chi vive un'esperienza positiva tende a tornare e a promuovere il territorio attraverso il passaparola e i canali digitali. È un elemento strategico per la crescita del turismo" ha affermato. Quindi ha citato anche il fenomeno del turismo legato ai grandi concerti internazionali, evidenziando come in Italia i prezzi dei biglietti siano spesso più competitivi rispetto ad altri Paesi europei. Una circostanza che spinge molti visitatori stranieri a programmare soggiorni di alcuni giorni nelle città ospitanti, contribuendo all'economia locale.

Tra gli esempi di eventi capaci di lasciare un segno duraturo, Mazzi ha ricordato l'installazione The Floating Piers realizzata nel 2016 sul lago dìIseo dall'artista Christo. "Fu un'idea straordinaria e irresistibile per il pubblico, capace di attirare visitatori da tutto il mondo e di lasciare un ricordo molto forte del territorio" ha detto.

Nel corso dell'incontro il ministro ha ribadito la necessità di rafforzare il legame tra cultura e investimenti privati. "La cultura deve essere sempre più considerata un'industria culturale. Le risorse pubbliche sono fondamentali e devono restare elevate, ma devono fungere da innesco per attrarre anche capitali privati" ha spiegato.