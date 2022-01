Anche Conte ora mette il veto su Berlusconi

"La candidatura Silvio Berlusconi è per noi irricevibile". Giuseppe Conte lo ha ribadito nel corso dell'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del M5S che si sta tenendo in queste ore via Zoom.

"Dobbiamo essere compatti per individuare il miglior profilo come Presidente della Repubblica" , è l'appello all'unità che ha rivolto ai parlamentari nel corso del suo intervento, annunciando che non appena ci sarà sul tavolo una proposta concreta convocherà una nuova riunione congiunta per parlare di Qurinale. "Non potremmo mai sentirci vincitori nella partita del Quirinale se dovessimo abbracciare soluzioni che tradiscono i nostri valori" ha aggiunto. L'ex premier ha poi fissato alcunu punti e alcuni paletti. "Nel paese reale, ci sono persone in fila per tamponi a prezzi esorbitanti, ospedali pieni, intere categorie in difficoltà che non hanno ricevuto ristori. Italiani pretendono che questo governo non perda neppure un giorno di lavoro", ha dichiarato Conte ammettendo che il M5S sta "pagando prezzo politico alto" per sostenere il governo Draghi "ma - ha sottolineato - dobbiamo pretendere, serve garanzia di continuare azione di governo per non ritardare bisogno di vita dei cittadini". Secondo il leader del M5S è, dunque, necessario "evitare lo stallo e un eventuale nuovo governo". "Dobbiamo contribuire a tenere alta l'asticella per individuare una personalità che sia vicina ai nostri principi", è stato l'ammonimento principale. Per quanto riguarda le alleanze, Conte ha assicurato che "l'asse progressista è solido" e ha aggiunto: "Ho avuto incontri con i leader del Pd e Leu. Con i leader di queste forze politiche ho stretto un accordo di consultazione, che vale a rafforzare il dialogo e quindi la forza delle nostre rispettive posizioni, allargando lo spettro potenziale della nostra rappresentatività". Sul Colle, infine, Conte ha evidenziato la necessità di confrontarsi con tutti. "Ho instaurato anche canale di confronto con forze di centro destra perché serve impegno e sforzo per una larga tra forze che sostengono governo e che sono a opposizione", sono state le sue parole.