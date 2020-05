Conte tra Renzi e la crisi economica: ora la poltrona traballa

Giuseppe Conte è sempre più isolato. Le tensioni nella maggioranza crescono ogni giorno e c'è chi minaccia di mandare tutto all'aria. E il premier lo sa bene. Per questo si sta muovendo per garantirsi ancora qualche mese di sopravvivenza.

Il primo a sfidare Conte è Matteo Renzi. Il suo aiuto al leghista Salvini in giunta è un ennesimo messaggio al premier. " La verità è che per Renzi il merito non conta, usa sempre lo stesso metodo - si è sfogato il premier a margine del vertice di governo, come riporta Repubblica -. Ma con me i giochetti e i ricatti non funzionano ". Quello che il premier teme di più per la sua poltrona è però la crisi economica di settembre: " Il rischio è la tenuta del rapporto con il Paese. Se le misure economiche non funzionano, è un problema ".

Intanto Palazzo Chigi ha indicato il 20 settembre come data per Regionali, Amministrative e referendum sul taglio dei parlamentari. Una mossa che cancella l'ipotesi di elezioni anticipate. " Ipotesi che non è mai esistita ", ha assicurato il costituzionalista Pd Stefano Ceccanti. Salvini ha però promesso una campagna elettorale permanente: " Parto a giugno per le regionali di settembre, ma si voterà anche per le politiche, perché questi non durano ". Come riporta il Corriere, visto che l'Election day continuerà il 4 ottobre, Conte punta tutto sul fatto che sarebbe complicato aprire una crisi in piena sessione di bilancio. Per quanto riguarda l'estate, il premier è stato chiaro: niente urne. Il Comitato tecnico-scientifico ha sconsigliato le elezioni per ragioni sanitarie e così in luglio non ci sarà alcun voto. Una scelta che ha creato malumori tra i dem che premevano per aprire i seggi in estate.