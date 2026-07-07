Corano in facoltà. Ora arriva il corso di teologia islamica

La nascita della prima facoltà di Teologia Islamica all'Università di Münster non è solo un esperimento accademico, ma una pietra miliare che rischia di cambiare profondamente la storia tedesca. È la prima facoltà di questo tipo in tutta l'Europa occidentale e sembra un atto politico con cui la Germania tenta di statalizzare il culto islamico per sottrarlo all'influenza delle potenze straniere. Equiparando questo nuovo dipartimento alle cattedre cattoliche ed evangeliche, Berlino inserisce a tutti gli effetti l'Islam nel proprio sistema, finanziando con i soldi dei contribuenti la formazione dei futuri imam.

L'obiettivo è di generare una classe di guide islamiche autoctone, un tentativo di "nazionalizzazione" che vorrebbe disinnescare soprattutto i canali di finanziamento alternativi provenienti dai Paesi del Golfo Persico e dalla Turchia. Ma, come spesso accade in Europa, i progetti sono ideologici e scollati dalla realtà, perché questo sembra portare la Germania verso una definitiva capitolazione culturale. Riconoscere una facoltà teologica islamica statale significa legittimarne la penetrazione nei programmi scolastici e nelle istituzioni pubbliche, trasformando l'Islam in una sorta di "religione di Stato" al pari del cristianesimo. A rendere evidente la fragilità del progetto è la scelta del preside della facoltà, Mouhanad Khorchide, intellettuale palestinese con passaporto austriaco, teorico di una riforma liberale dell'Islam, che però lo rende un corpo estraneo per l'ortodossia e, quindi, per quelle periferie dove il rischio di radicalizzazione è concreto. Ancora una volta, l'Europa si culla nell'illusione burocratica di poter emendare secoli di tradizione dogmatica attraverso un percorso di studi statale universitario.

È il paradosso di uno Stato che, incapace di difendere la propria cultura, preferisce istituzionalizzare una presenza aliena per tenerla sotto controllo. È l'illusione che per neutralizzare un'influenza ideologica la soluzione sia farla propria, fotografia plastica di questa Europa, incapace di difendere i propri valori fondanti.