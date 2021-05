Corda, borchie, argento. La scarpa perfetta è comoda e femminile

«Dai a una ragazza le scarpe giuste e conquisterà il mondo» diceva Marilyn Monroe e con questa idea in testa, Paula Cadematrori nata in Brasile ma di origini italiane si trasferisce a Milano per studiare all'Istituto Marangoni e poi fondare un suo brand di borse e scarpe.

Da qui a creare una partnership tra l'affermata stilista e Scarosso, il brand digital friendly, il passo è breve. Nel novembre 2020 nasce la ballerina spicy, una scarpa iconica con una forte personalità, riconoscibilità e un'attitudine femminile e versatile. Iconica e ormai immancabile nella proposta Scarosso alla luscious flat si aggiungono Blazing a Sweet Lace, rispettivamente la slingback tacco 5 e la zeppa con fondo corda.

Tutti i modelli sono concepiti affinché si valorizzi il piede femminile attraverso un gioco di effetti cut-out, tomaie chiuse e aperte e impiego di materiali differenti a contrasto e sovrapposizione come pelli effetto specchio, stampa cocco e camosci, nonché di accessori quali micro borchie, fiocchi e frange. I dettagli delle scarpe sono meticolosamente studiati e valgono come decoro ma segnano anche il controllo della calzata nella Spicy Ballet e nella Blazing.

La palette dei colori è caleidoscopica e va dagli argento e oro effetto specchio, passando per le tonalità decise del verde smeraldo, i rossi vivi e i turchesi, fino ad arrivare ai pastelli polverosi dalle nuance coralline verde menta glicine. Tutta la collezione presenta uno spirito raffinato, estremamente eclettico e cross-aging ed è pensata per essere adatta ai diversi momenti della giornata di una donna ma con un occhio attento alla comodità e versatilità.

«Penso che femminilità e inclusione siano le parole chiave che più di tutte identifichino l'approccio a questa capsule». Afferma Paula, «sono stata stimolata dall'idea di aggiungere una componente femminile e sofisticata al concetto di scarpa quotidiana per tutti che Scarosso porta in sè. Il mio progetto non diventa così qualcosa di separato dal Dna del brand ma aggiunge un tocco di magia allo stile e alla silhouette femminile».

La capsule collection è in vendita esclusivamente online suscarosso.com dal 18Maggio 2021.