Covid, le trame di Conte e D'Alema. "Così Baffino ha chiamato Arcuri"

Si scrive Guido Alpa, si legge Massimo D'Alema. In mezzo Giuseppe Conte, la Via della Seta per cui fanno il tifo tutti e tre, con M5s "costola della sinistra" e lo stesso Conte federatore ideale del campo largo dopo il Papeete di Matteo Salvini, accompagnato proprio da D'Alema il 19 settembre 2019 alla festa di Mdp-Articolo 1 di Testaccio come ospite d'onore. Conte diventerà premier dell'alleanza M5s-Pd, il cui governo ha fatto affari con la Cina comprando tramite il commissario all'Emergenza Covid Domenico Arcuri mascherine (farlocche) da imprenditori avvicinabili alla mafia cinese, grazie alla mediazione di personaggi in rapporti con loro - come l'ex giornalista Rai Mario Benotti, oggi deceduto - ma non solo. Conte è quello dei respiratori (fallati) acquistati tramite la Protezione civile dalla fondazione di cui Baffino era presidente onorario, la Silk Road Cities Alliance di Pechino che controlla la Silk Road Global Information Limited, come ha ricostruito Fabrizio Gatti nel libro sulla pandemia L'Infinito errore.

Abbiamo già documentato come Alpa avrebbe partecipato alle trame interne ai grillini per conquistare il partito e infine strapparlo al fondatore Beppe Grillo assieme agli Statuti e il voto certificati dal notaio di Alpa Alfredo Colucci (parlamentare M5s e difensore di Conte, che ieri ha litigato in aula con la capogruppo Fdi in commissione Covid Alice Buonguerrieri), con l'eminente giurista che dice al suo discepolo di studio legale Luca Di Donna (altro mediatore sulle mascherine) "se vuoi dargli una mano a organizzare il partito...". È il 2 aprile 2021, il giorno dopo che l'ex premier aveva lanciato davanti a 100mila follower sui social il progetto M5s 2.0. Ipotesi confermata anche dalla telefonata tra due vincitori di commesse del commissario Arcuri, che l'11 agosto 2021 al telefono - intercettati dai carabinieri - si lasciano andare a commento come "Di Donna è il referente di Conte per la ristrutturazione del partito, non si sa neanche se si chiamerà Movimento 5 Stelle". Con lui, Alpa.

Come facevano i due a saperlo? C'è un legame tra mascherine e trame interne al M5s? C'entra per caso la visita di Di Donna di aprile 2019 all'Istituto a Wuhan mentre Conte è a Pechino per il forum sulla Via della Seta, protocollo che l'Italia firmerà facendo imbufalire gli Usa? Che D'Alema avesse un ruolo nel traffico di mascherine lo ricostruiscono sempre i carabinieri, in una informativa del giugno 2023, quando una commessa della ditta Imagro viene cancellata a favore di Benotti. "Arriva D'Alema e gli annulla il contratto", dice un legale intercettato. Come facesse a saperlo non lo sanno neanche i pm. Perché l'indagine non è andata avanti.

Non è più tempo di coincidenze, alcune carte sfuggite allo sguardo attento della Procura di Roma mettono in fila un disegno politico. La liason Conte-Alpa-D'Alema avrebbe avuto inizio nel 2018, quando il mentore del leader M5s fa visita a D'Alema alla Fondazione ItalianiEuropei, sussurrando nel suo orecchio "guarda che Conte ha sempre votato Pd", come scrisse Salvatore Merlo sul Foglio il 10 ottobre 2019. Il 19 marzo 2020 Alpa e D'Alema figurano fra i firmatari dell'appello Più unità per l'esistenza dell'Europa insieme a Vincenzo Scotti, dominus della Link University attorno a cui gravita Alpa. Probabilmente ancora con la regia di D'Alema, una volta sepolto il Conte II con l'arrivo di Mario Draghi, l'ex premier arriverà a prendersi il partito. Che Grillo potrebbe sfilargli nuovamente se il tribunale - come sembrano anticipare due sentenze a Genova - gli riconoscesse la proprietà di nome e simbolo. Ed è sempre Alpa che viene avvicinato dal consulente legale dei Benetton Sergio Erede perché interceda con Conte su Atlantia e il Ponte Morandi dopo la strage del 2018 a Genova, circostanza rivelata sempre dal Fatto.

Che ad Alpa e Conte piaccia la politica lo dimostra persino un incontro del 2013 - ricostruito da Marco Lillo - tra i due, Matteo Renzi e Maria Elena Boschi al ristorante Il Sanlorenzo di via dei Chiavari in Roma, a due passi dallo studio Alpa-Conte in largo Cairoli. Si sarebbe parlato di riforma della giustizia con chi avrebbe scalato il Pd portandolo al 40,8% alle Europee 2014. Conte insegnava a Firenze dopo aver vinto nel 2002 la cattedra a Caserta, con Alpa in commissione.

Qualche mese dopo lo stesso Alpa diventa consigliere di Leonardo-Finmeccanica, Conte membro laico del Consiglio di giustizia amministrativa. E quando Renzi "caccia" Conte e apre a Draghi è ancora Alpa (scrive il Foglio il 16 gennaio 2021) a contattare almeno due senatori tramite Di Donna e almeno un renziano, pur di salvare (invano) il figlioccio.