Cori pro Pal, slogan contro i Cpr e bandiere con falce e martello. Sinistra in piazza contro lo sgombero del centro sociale

Oltre 200 sigle da tutta Italia sono state chiamate all’appello oggi a Roma dallo Spin Time, il centro sociale che da anni a Roma occupava abusivamente un palazzo di 10 piani. Lo scorso luglio le forze dell’ordine sono state costrette a evacuare la struttura per problemi di sicurezza a seguito di un incendio, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi viste le condizioni interne. Da allora il centro sociale occupa gli spazi esterni e il Comune sta studiando una soluzione per acquistare, con i soldi dei romani, il palazzo per “legalizzare” l’occupazione. Oggi, stando ad alcune fonti sentite da Il Giornale, Spin Time si aspetta circa 10.000 persone in piazza. Il dispositivo di sicurezza è schierato, anche perché tra le sigle figurano centri sociali e organizzazioni dell’estremismo di sinistra e anarchico.

Spintime

In piazza sono presenti anche la Cgil, Avs, il Pd romano e i gruppi per la Palestina ma non c’è il M5s nella schiera dei partiti di opposizione. “Siamo una fase in cui il Comune deve portare avanti la trattativa con il proprietario del fabbricato”, spiega Andrea Alzetta, portavoce di Spin time, per salvaguardare “il modello che Spintime ha offerto ad una città ormai sotto scacco della speculazione edilizia”. Al corteo sono presenti esponenti della comunità islamica che sventolano le bandiere con la falce e il martello e bandiere palestinesi, mentre intonano cori per la Resistenza in quello che dovrebbe essere un corteo dedicato per protestare contro la crisi abitativa ma che ha trovato modo di parlare anche dei Cpr. Al megafono è stato dichiarato che se venisse costruito in Campania, questo verrebbe “buttato giù” pietra dopo pietra.