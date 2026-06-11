Dall'accappatoio al gessato: l'ufficiale "atterrato" in politica

Solo Zelensky non cambia idea, in t-shirt è partito e in t-shirt, prima o poi, arriverà. Da quando invece a partire è stato Roberto Vannacci, non per sentir messa ma per dirla, cioè per la sua corsa politica in solitaria, la trasformazione è stata quasi antropologica. Dalla camicia nera al completo gessato (che in certi casi è una scelta perfino più scivolosa) passando per quell'improbabile accappatoio sfoggiato dopo il tradizionale tuffo collettivo di Capodanno, in Versilia, il primo gennaio 2024: una specie di mantovana per genitali con, poco più su, greche di spugna ad arrampicarsi sbiadite e di colore incerto sullo scollo a V. Ma quello era il prima. Una serie di dimenticabili tentativi avallati forse dai complimenti difettosi e insinceri che ogni potente raccoglie attorno a sè e che leccano il corpo come la bava di una lumaca. Ma adesso Vannacci ha trovato il suo baricentro anche davanti allo specchio, come ha dimostrato ieri sera su La7 ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo: a ventre piattissimo dentro una veritiera camicia di lino a righe, padroneggiava la completa evoluzione estetica. Che non si è fermata qui. È la misura ciò che va dato in pasto ai lombi raffinati, quindi, un abito grigio. Dopo improbabili circumnavigazioni attorno al gusto, finalmente lo ha capito. Non si sa se sia stato Vannacci a trovare la giacca o la giacca a stanare lui. Lo scopriremo solo quando inizieranno a tirargliela alleati e oppositori quindi dopo aver capito chi sono gli uni e gli altri. Nel frattempo, però, il generale è stilisticamente atterrato. Ha compreso con che soffice armatura avvolgere il suo smagliante intuito in anticipo sui tempi. Si nasce, un'altra volta, anche così. Con una grisaglia che rende confidenti tanto da ingrintosire i tratti. Un po' come il Triplete per José Mourinho.

Se con una camicia bianca non ti ferma più nessuno, figuriamoci con un partito tutto tuo che rischia di cambiare il Futuro Nazionale. Il generale ha creato il politico, il look ha fatto persino di più. E ora, lo specchio, ha cambiato domanda: che mistero molecolare nascondono quelli che si accontentano?