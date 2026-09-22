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Politica

Di Battista: “Tornerò prestissimo, mi sento meglio”

L’ex deputato in videocollegamento con La7. “I medici cubani mi hanno salvato la vita”

Redazione web
Di Battista
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“Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po’ presto. Comunque tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Sfruttare spazi mediatici che mi sono gentilmente concessi, la libertà che Giovanni (Floris) mi ha sempre concesso per fare denunce, fa parte della mia vita, e quindi raccontare quello che sta accadendo, questo assedio medievale che sta subendo Cuba, il popolo cubano, da parte degli Stati Uniti d’America -anche oggi Trump ha detto frasi da bullo indecoroso - è qualcosa che mi va, ancor di più perché non è retorica, ma perché i medici cubani mi hanno salvato la vita. E dunque tornerò presto”. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con DiMartedì, su La7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba.

“Io mi sento meglio, più in forze. Ogni giorno mi sento meglio, oggi mi sento meglio di ieri e domani starò meglio di oggi. Insomma, avremmo tempo di parlare di tanti argomenti che mi mancano”, aggiunge l’ex deputato del Movimento 5 stelle, che poi conclude con i ringraziamenti “alla comunità di DiMartedì perché mi avete scritto decine di migliaia di messaggi, e io tutto questo affetto l’ho sentito e ringrazio Giovanni per lo spazio che mi ha sempre dato e che mi darà e per la libertà che mi ha sempre concesso, totale, di dire tutto quello che ho sempre ritenuto opportuno e doveroso dire”.

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