Il Dl Aiuti arriva al Senato senza i voti del M5S

Con 266 sì e 47 no la Camera approva il Dl Aiuti senza i voti dei deputati pentastellati. Ora il provvedimento passa all'esame del Senato.

Davide Crippa, capogruppo del M5S a Montecitorio, nel suo intervento ha motivato così la scelta di non partecipare al voto sul Dl Aiuti: "Si tratta di un provvedimento con finalità chiare, non c'è una spiegazione razionale nel voler inserire una norma che apre al termovalorizzatore a Roma", collegandone la realizzazione "in maniera fantasiosa al Giubileo" . Dopo aver ricordato che i Cinque Stelle hanno tentato di modificare la norma sull'inceneritore sia in Consiglio dei ministri sia in Parlamento, ha attaccato il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, rimarcando che "i rifiuti vanno raccolti" e che "i cinghiali non sono animali di compagnia". L'unico grillino a disattendere le indicazioni di voto del proprio capogruppo è stato Francesco Berti che ha votato a favore del provvedimento, insieme al resto della maggioranza.

A tal proposito, al termine del voto, è arrivato il duro commento dei dimaiani. “Assurdo voltare le spalle agli italiani, non votando un provvedimento importante come il dl Aiuti che stanzia decine di miliardi contro il caro bollette e il caro energia", affermano in una nota Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola, capigruppo alla Camera e al Senato di Insieme per il Futuro. E concludono: "Davanti a provvedimenti che contrastano un'emergenza nazionale servirebbe compattezza da parte di tutte le forze politiche, ma c’è chi ancora una volta pensa solo ai sondaggi e si nasconde dietro a egoismi di partito. Così si porta il Paese a sbattere”.