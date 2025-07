Droni e missili su Kiev. L'allarme di Macron: "Libertà in pericolo"

La pellicola si srotola con una consuetudine carica di terrore: Mosca colpisce di notte, Kiev piange i morti di giorno e Varsavia schiera i caccia a difesa del suo territorio. L'escalation potrebbe davvero essere dietro l'angolo, come sostiene il comandante delle forze armate polacche Kukula, anche perché la Russia si spinge con i suoi missili e droni a ridosso dell'Ue.

Per la cronaca gli attacchi aerei si sono estesi dalle regioni di Kharkiv e Sumy a quelle di Leopoli, Dnipropetrovsk e Bucovina. Sono stati lanciati 26 missili da crociera Kh-101 e 597 droni kamikaze, oltre la metà Shahed. Più di 20 missili e la stragrande maggioranza dei velivoli senza pilota sono stati distrutti. Il bollettino di guerra si estende alle vittime, 14 morti e 72 feriti, e alle parole di Zelensky, che ha spiegato come nel raid siano state colpite infrastrutture civili, compresi edifici residenziali. Anche località ad appena 50 km dal confine con la Polonia sono state pesantemente bombardate, e ancora una volta Varsavia e i Paesi alleati hanno fatto decollare nella notte i loro aerei da combattimento, allertando radar e sistemi di difesa aerea. Nel tardo pomeriggio e in serata Mosca ha replicato, tornando a lanciare i suoi droni nelle regioni di Kiev e Rivne, ancora una volta a pochi passi dal confine polacco.

Com'era prevedibile il Cremlino non ha fatto alcun accenno alla strage di civili, sostenendo che l'attacco su Leopoli, Kharkiv e Lustk, "ha avuto come obiettivo le imprese militari-industriali ucraine e l'infrastruttura di un aeroporto militare". A difesa di Kiev si schiera la Germania, che supporterà l'impegno bellico con il finanziamento di un numero elevato di missili a lungo raggio (al posto degli americani Apkws). Lo ha annunciato il generale Christian Freuding, responsabile del coordinamento di sostegno militare all'Ucraina. Al momento non è dato sapere se i vettori in arrivo siano i micidiali Taurus, temuti dal Cremlino. Non a caso Putin ha sottolineato che l'impiego specifico di quei missili "significherebbe l'ingresso ufficiale in guerra della Germania".

L'escalation preoccupa Macron, che oggi pronuncerà un discorso alle forze armate spiegando, sostengono fonti dell'Eliseo, che "la libertà non è mai stata così in pericolo dal 1945, che bisogna reagire, cambiando strategia".

Nel 1.235° giorno di scontri le forze di difesa russe hanno annientato 33 droni ucraini, uno dei quali tuttavia ha provocato una vittima nel Belgorod. L'esercito ucraino si è vendicato dei russi che hanno ucciso mercoledì un bambino di un anno, Dmitry, nel villaggio di Pravdyne (Kherson).

Il drone killer era stato lanciato dall'area di Hola Prystan, distrutta ieri dai missili di Kiev. Le truppe di Mosca controllano quasi tutta Chasiv Yar, nella Regione del Donetsk, solo un distretto rimane sotto il controllo ucraino.