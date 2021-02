Elezioni comunali dopo l'estate? Draghi ha il fiato sul collo, il Colle approva

Diversi comuni, tra i quali Roma e Milano, ma anche Napoli, Bologna e Torino, dovranno rinnovare la guida nei prossimi mesi e sembra ormai tramontata l'idea di andare a elezioni a primavera. Sarebbe stato incoerente far votare milioni di italiani per il rinnovo degli organismi comunali ma utilizzare la pandemia come scudo per non sciogliere le Camere e rinnovare il parlamento. I tempi stringono a Palazzo Chigi per definire le date del voto e pare che questo sarà uno dei primi dossier che Mario Draghi troverà già nei prossimi giorni sulla sua scrivania per arrivare a una risoluzione con rapidità.

La scadenza naturale del mandato sarà maggio e ora ci si interroga sull'opportunità di mandare alle urne milioni di italiani già in primavera o se sarebbe meglio aspettare l'autunno, magari settembre o preferibilmente ottobre. Marco Antonellis su Tpi.it rivela che il Quirinale sarebbe particolarmente interessato a questa seconda opzione, come dimostra il discorso di Sergio Mattarella nel giorno in cui ha dichiarato fallito il tentativo di Roberto Fico. Dal Colle, infatti, spiegano che " sarebbe impensabile aprire i comizi elettorali in piena pandemia con il rischio di creare seri problemi alla lotta al Covid e alle vaccinazioni che già vanno a rilento ".

L'attuale esecutivo che si è insediato a Palazzo Chigi sembra propendere per la linea della prudenza dettata dal Quirinale ma la discussione è ancora accesa. Nulla è stato ancora deciso e, per il momento, nemmeno ufficialmente dibattuto. Le posizioni dei partiti che compongono la maggioranza di governo potrebbero essere divergenti in tal senso e il compito di Mario Draghi sarà quello di trovare la quadra. L'unico aspetto sul quale tutti concordano sono i tempi: devono essere abbreviati e una risposta deve arrivare ne giro di pochi giorni, affinchè si possa iniziare a improntare un programma. Come spiega Antonellis, infatti, " fa molta differenza sapere se hanno ancora qualche mese di tempo per chiudere le candidature oppure no ". Mario Draghi non ha molto tempo per dare risposte.

L'argomento delle candidature è un tasto dolente per i partiti. A Roma, per esempio, dev'essere ancora individuato ufficialmente il candidato per la coalizione M5S e Pd: Roberto Gualtieri avrebbe già dato la sua disponibilità, con ancora molti aspetti da chiarire, ma Virginia Raggi non sembra intenzionata a lasciare il Campidoglio senza giocarsela. Anche dalle parti del centrodestra, come spiega Antonellis, c'è ancora indecisione sul candidato da schierare per la corsa a sindaco di Roma. Anche a Milano la corsa è ancora aperta, con l'unica certezza della ricandidatura di Beppe Sala.