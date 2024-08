Equipaggio in allarme per 16 minuti. I due bollettini ignorati: "Burrasca"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il giallo dell'inabissamento del Bayesian gira attorno alle scelte di bordo operate dal comandante dopo la diramazione di due «Avvisi di Burrasca» da parte del Centro Nazionale per la Meteorologia e Climatologia aerospaziale. Il primo alle 21 del 18 agosto che segnalava il passaggio del sistema frontale con annessa la possibilità di temporali e l'altro allo scattare della mezzanotte, dunque il 19 agosto, in cui si affermava la presenza di «temporali isolati con colpi di vento in atto nel Mar Tirreno». Gli errori, secondo l'ipotesi investigativa che sta prendendo corpo dopo la chiusura delle indagini avvenuta ieri alle 13.30 a seguito del ritrovamento dell'ultimo corpo, quello di Hannah Lynch, la figlia 18enne del magnate britannico dell'Hi-tech, non starebbero solo a monte, con la sottovalutazione dei bollettini da parte del comandante, ma anche durante l'imperversare della burrasca.

«È impossibile che un'imbarcazione come il Bayesian sia abbattuta da un temporale dice una fonte qualificata -. Nemmeno uno dei più violenti, che non è quello di lunedì scorso, neanche se si è verificata una tromba d'aria o un forte downburst, ovvero venti di caduta associati ad attività temporalesca, riuscirebbe nell'impresa se non in concorso con errori umani». Allora cosa è successo tra le 3.30 circa e le 4.06 del 19 agosto quando lo yatch di lusso si è inabissato, portando con sé 7 passeggeri? Il comandante James Cutfield, 51enne neozelandese, sin da subito ha parlato di una tromba d'aria sopraggiunta all'improvviso, ma questa, da sola, secondo fonti qualificate del Giornale, non avrebbe abbattuto il Bayesan. Oltre ai bollettini, che parlavano di un atteso transito di un sistema frontale con caratteristiche tali da poter innescare temporali, di improvviso ci sarebbe ben poco, visto che la tempesta aveva svegliato tutti sulla barca. Angela Bacares, moglie del tycoon britannico Mike Lynch, è salita sul ponte per capire cosa stesse accadendo. Nei 16 minuti trascorsi prima dell'affondamento, l'equipaggio avrebbe potuto ancora scongiurare la tragedia. Invece alle 3.50 il veliero viene disancorato da onde e vento, «scarroccia» leggero visto che la deriva è alzata e la barca ha i motori spenti. Percorre una traiettoria circolare compiendo una rotazione di 270 gradi sul suo asse. Alle 4.06 è la fine. Cola a pizzo in meno di un minuto. Quali misure sono state messe in atto lo dirà l'inchiesta. Sta di fatto che si è registrata una concatenazione di errori che ha condotto alla tragedia.

L'elemento principale che potrebbe avere concorso all'affondamento del super-yacht è l'ancora abbassata. «Tutti i comandanti sanno che, in caso di maltempo, la nave va lasciata alla deriva spiega una fonte -. Tenerla ancorata mentre viene sferzata dal vento significa avere una forza contrastante, che potrebbe far spezzare la barca di poppa o di prua. Quindi si imbarcherebbe acqua in maniera irreparabile». Tutt'al più che il Bayesian si è disancorato dando una sorta di spinta dovuta allo stacco repentino, cosa che spiegherebbe perché è rimasto integro ma, chino lateralmente, è affondato imbarcando acqua.

Adesso che le 7 vittime sono state recuperate si attendono i primi nomi iscritti nel registro degli indagati, operazione necessaria per procedere con gli accertamenti irripetibili, quali le autopsie che potrebbero cominciare nei primi giorni della prossima settimana.