Estathé ora è anche Sport: porta il basket nelle piazze

L'ingresso nel mercato delle bevande sportive, una collaborazione con Tic Tac, il debutto della lattina per Estathé Zero e il rafforzamento del legame con il basket. Sono queste le principali novità con cui Estathé affronta il 2026, proseguendo un percorso di crescita che negli ultimi dieci anni ha portato il marchio Ferrero ad aumentare il proprio fatturato di 125 milioni di euro, fino a sfiorare i 400 milioni. La novità più importante è Estathé Sport, prima incursione del brand nel segmento delle bevande sportive. Pensata per i giovani che praticano attività fisica, l'obiettivo è entrare in un mercato che in Italia vale circa 100 milioni di euro.

Sul fronte dell'innovazione debutta anche Tic Tac Estathé Limone, edizione limitata nata dall'incontro tra due marchi storici del gruppo Ferrero. La nuova caramella riprende il gusto del celebre tè freddo al limone e lo abbina alla freschezza dello storico confetto.

Debutta la lattina di Estathé Zero, la versione senza zuccheri del marchio. Il nuovo formato punta a rafforzare la presenza del prodotto sia nella grande distribuzione sia nel consumo fuori casa, segmento in forte crescita. A sostegno del lancio arriva anche la partnership con il cantautore Alfa, ambassador del brand per tutta l'estate 2026.

Prosegue intanto il legame con lo sport attraverso l'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e da Master Group Sport. La nuova edizione è partita da Alba e porterà il basket 3x3 nelle piazze italiane coinvolgendo categorie giovanili e senior, maschili e femminili e le squadre di Basket in Carrozzina.

"L'innovazione è da sempre uno dei pilastri del nostro modello di sviluppo", ha dichiarato Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia.

"Con Estathé Sport entriamo per la prima volta nel mondo delle bevande sportive dedicate ai più giovani; con Estathé Zero intercettiamo le occasioni di consumo fuori casa e la crescente domanda di prodotti senza zuccheri".