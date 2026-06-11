Il fallimento sociale del Regno Unito che ha abdicato alla propria identità

Le immagini che arrivano da Belfast con una città a ferro e fuoco, case e auto bruciate, assalti ai negozi etnici sono molto più di una semplice protesta ma rappresentano la fotografia del fallimento di un modello, quello multiculturale, che per prima la Gran Bretagna ha provato a realizzare in Europa. La società britannica, a differenza di altre nazioni europee, da secoli ha al suo interno varie componenti etniche grazie al suo impero e al Commonwealth. Le varie etnie hanno sempre convissuto pacificamente in un modello basato sul rispetto delle usanze di ciascuno ma riconoscendo la preminenza della cultura britannica nell'isola.

Negli ultimi decenni questo equilibrio è saltato a causa dell'immigrazione di massa e il tessuto urbano britannico è cambiato diventando in molti casi irriconoscibile non solo a Londra (dove ormai esistono veri e propri quartieri ghetto) ma anche nelle altre grandi città (emblematico il caso di Birmingham) e perfino nei piccoli centri. Aver accolto milioni di immigrati con numeri ingestibili e avere al tempo stesso abdicato alla difesa della propria identità ha determinato la crescita di fenomeni di radicalizzazione (soprattutto legati all'immigrazione islamica) e un senso di impunità testimoniato dagli ultimi drammatici fatti di cronaca.

L'uccisione del giovane Henry Nowak accoltellato a morte da un immigrato di origine sikh a Southampton a dicembre dello scorso anno ha scosso profondamente l'opinione pubblica inglese dopo la pubblicazione nei giorni scorsi di un filmato in cui ci vede la polizia ammanettare a terra il giovane che sarebbe morto poco dopo mentre viene accusato di razzismo dal suo assassino. Il video testimonia la situazione della Gran Bretagna di oggi in cui, a forza di parlare di inclusione verso gli immigrati, sono sempre più diffusi fenomeni di "razzismo al contrario" con una colpevolizzazione preventiva degli autoctoni.

È la diffusione di un altro filmato ad aver determinato le proteste di Belfast in un ci si vede un rifugiato sudanese cercare di decapitare con un coltello da cucina un nordirlandese salvato solo grazie all'intervento di alcuni passanti. Il tentato omicidio da parte del migrante ha fatto esplodere la rabbia della popolazione locale ormai esasperata dalla crescente insicurezza e dei crimini degli immigrai. D'altro canto Roger Scruton, il principale pensatore conservatore britannico contemporaneo, aveva provato a mettere in guardia i suoi connazionali: "Per tutta la mia vita adulta i governi del mondo occidentale hanno propagato il vangelo del multiculturalismo".

Il fallimento del modello britannico sull'immigrazione determina però non solo conseguenze socio-culturali ma anche politiche con la crisi da un lato del Partito Laburista che è stato l'alfiere di un'immigrazione di massa e dall'altro del Partito Conservatore che non è riuscito negli anni in cui ha governato a fermare e invertire questa tendenza. Non a caso l'immigrazione è uno dei cavalli di battaglia di Nigel Farage e del suo partito Reform Uk e di figure come il popolare influencer Tommy Robinson.

Eppure c'è anche chi come Jeremy Corbyn e i Verdi cercano di sfruttare a loro vantaggio l'immigrazione candidando rappresentanti della comunità musulmana, denunciando una presunta islamofobia e accusando gli inglesi di razzismo mentre vengono accoltellati e decapitati nelle strade della loro nazione.