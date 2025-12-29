Il filo diretto tra Flotilla e Hamas e il doppio ruolo dei dirigenti

C'è un filo diretto che lega la Global Sumud Flotilla su cui si erano imbarcati i parlamentari di Pd, M5S e Avs e gli arrestati dall'antiterrorismo a Genova accusati di aver finanziato Hamas. Come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Genova ci sono due "importanti istituzioni" che operano in ambito internazionale costituite negli ultimi anni: si tratta della Conferenza Palestinese in Europa (EPC) e della Conferenza Popolare dei Palestinesi all'Estero (PCPA).

"Tali organizzazioni - scrive la procura di Genova - si propongono come rappresentative dei Palestinesi, egemonizzandone la rappresentanza e non consentendo che anche altri enti sorgano e sono strumenti del Dipartimento Estero per compiere attività di persuasione sui pubblici poteri, direttamente o anche indirettamente, incidendo sull'opinione pubblica, favorendo gli interessi di Hamas". Nel documento della Direzione nazionale antiterrorismo si legge inoltre che "la maggior parte dei nostri sospettati appartiene ad Hamas, che opera attraverso tre divisioni regionali: Cisgiordania, Striscia di Gaza, estero". Proprio nel ramo estero del gruppo terroristico vengono inserite la Epc e la Pcpa con la prima istituzione che è attiva come "organismo di governo nell'arena europea". Nel board della Conferenza Palestinese in Europa compaiono ben tre figure residenti in Italia: Raed Al Salahat, Zainab Khalil e Mohamed Hannoun di cui due (Al Salahat e Hannoun) sono state arrestate.

I legami più stretti con la Flotilla emergono però attraverso la Conferenza Popolare dei Palestinesi all'Estero la cui costituzione, si legge nelle carte "fu concepita in seno alla Divisione Estero di Hamas e, nel 2017, dopo un lavoro interno del personale della Divisione Estero, il progetto della Pcpa fu approvato dal Comitato Esecutivo di Hamas". A supporto di queste affermazioni, nelle oltre 300 pagine dell'ordinanza, sono forniti vari documenti tra cui un testo "scritto dall'alto funzionario di Hamas, Abu-Ahmed Zakaria fa riferimento all'attivazione di entità e organizzazioni operanti nell'arena internazionale e menziona specificamente la Conferenza popolare dei Palestinesi all'estero (Pcpa) e la Conferenza dei Palestinesi in Europa (Pec). Il documento conferma pertanto che le associazioni citate operano per conto di Hamas".

Partendo delle evidenze fornite sull'organizzazione Pcpa che "opera come braccio di Hamas" si arriva così al legame con la Global Sumud Flotilla con a bordo Greta Thunberg, il senatore M5S Marco Croatti, il deputato Pd Arturo Scotto e le eurodeputate di Avs e del Pd Benedetta Scuderi e Annalisa Corrado.

Tra il 4 e il 6 dicembre 2022 i membri della Freedom Flotilla si sono infatti incontrati a Londra "con i rappresentanti delle nostre campagne affiliate provenienti da diversi paesi" e con "organizzazioni di solidarietà pro-Palestina britanniche e internazionali per discutere i piani per riattivare ed espandere il nostro lavoro". Tra le associazioni presenti all'incontro figurava proprio la Conferenza popolare dei Palestinesi all'estero. Se già questo elemento sarebbe sufficiente per attestare un legame tra la Flotilla e i finanziatori di Hamas, la conferma arriva dal comitato direttivo della Global Sumud Flotilla tra i cui membri compare Saif Abukeshek (nella foto) che nella sua biografia scrive di aver lavorato "nella segreteria generale della Conferenza popolare dei Palestinesi all'estero".

Eppure solo ieri il parlamentare del Pd Arturo Scotto, intervistato da Repubblica, affermava che "sulla Flotilla non ci sono ombre" spiegando che "la destra non sa di cosa parla, ha sempre guardato con diffidenza allo straordinario movimento di donne, uomini e soprattutto ragazzi che hanno impugnato la bandiera della legalità internazionale a difesa di Gaza".

A testimoniare un rapporto tra la Flotilla e i finanziatori di Hamas non è però "la destra" ma quanto emerge dalle carte del Tribunale di Genova e, i parlamentari che hanno partecipato alla pseudo missione umanitaria dovrebbero dare delle spiegazioni per aver aderito a un'iniziativa con legami con un gruppo terroristico.