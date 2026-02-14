La telefonata, il ballo, la convivenza: la storia d'amore tra Luca Tommassini e Heather Parisi

La storia d'amore tra Luca Tommassini e Heather Parisi è stata una delle relazioni più sorprendenti dello spettacolo italiano dei primi anni Novanta. Un legame nato quasi per caso - tra il 1991 e il 1992, nel pieno di una stagione professionale ricca di successi per entrambi - cresciuto tra prove, palcoscenico e riflettori ma vissuto lontano dai clamori. La relazione con Heather, seppure breve, è stata un capitolo importante del passato sentimentale del coreografo, che oggi, nel giorno del suo 56esimo compleanno, ricorda ancora con affetto.

La telefonata

Agosto 1991. Luca Tommassini è un ballerino affermato si trova negli Stati Uniti ed è in tournée con Whitney Houston quando riceve la telefonata di Heather Parisi, con la quale ha lavorato anni prima in tv.L'esperienza nel corpo di ballo di Whitney, però, è devastante."Lavorare con lei fu importante ma un inferno. Crack, cocaina,crystal meth: erano tutti sempre strafatti, più della metà sono morti. Compresa lei", racconterà Luca nel podcast di Luca Casadei. La chiamata di Heather rappresenta per Tommassini la possibilità di disintossicarsi e di tornare in Italia: "Mi propose uno spettacolo e io accettai subito pensando che tornare da mia madre mi avrebbe fatto chiudere con tutto".

Il progetto in tv

Ottobre 1991.Rientrato in Italia Luca entra subito in sala prove al fianco di Heather Parisi. Tommassini è stato scelto come ballerino del corpo di ballo del varietà "Ciao weekend" programma condotto da Giancarlo Magalli, Heather Parisi e la Premiata Ditta in onda su Rai2. Tra Heather e Luca il feeling è immediato non solo in sala prove e in studio, davanti alle telecamere, ma anche nel privato. "È stata una delle donne più importanti della mia vita. Quando ancora non la conoscevo ero pazzo di lei, per come ha rivoluzionato la danza", racconterà a Tv Sorrisi e canzoni anni dopo.

La convivenza

Novembre 1991. Dopo alcune settimane di lavoro fianco a fianco tra Heather e Luca scoppia la passione. "Dopo alcune settimane di prove ci innamorammo e andammo a vivere insieme", rivelerà Tommassini in una intervista a Luca Casadei. I due ballerini decidono di andare a convivere subito, bruciando le tappe: "Una storia d'amore molto bella, tutto diventò meraviglioso". Grazie a Heather, al lavoro e alla vicinanza dalla madre Luca chiude con le droghe e si ripulisce, tornando a puntare sul lavoro.

Gli impegni professionali

Marzo 1992. Mentre Heather è impegnata su più progetti televisivi - tra cui "Stasera mi butto" e "Buon compleanno Canale 5" - Luca è concentrato sull'impegno su Rai2 e lavora anche al fianco di Lorella Cuccarini. La coppia rimane unita ma il successo di Heather li porta a vivere momenti di distanza importanti. Con il passare dei mesi e l'arrivo dell'estate qualcosa rende irrequieto Luca e il sentimento per Heather si trasforma in amicizia.

L’addio e gli States

Settembre 1992.

Le strade di Heather e Luca si separano, la stima e l'affetto reciproche rimangono ma per entrambi è chiaro che l'amore è ormai svanito. Tommassini sceglie di lasciare nuovamente l'Italia, colpito anche dalla dolorosa scomparsa del padre, e torna negli Stati Uniti per seguire il suo sogno di diventare un coreografo.