I timori della Schlein: le gaffe dei magistrati alimentano la fronda Pd

"Ma, come, proprio ora che il No sembrava in rimonta nei sondaggi?". Nel Pd, pure in quello di rito schleiniano, le parole di Nicola Gratteri sulle persone "perbene" che voterebbero per il No al referendum e - di contro - "la massoneria deviata" e presunti "centri di potere" a favore del Sì sono viste come una buccia di banana sul cammino della campagna referendaria. Uno scivolone, da parte del Pm, che si intreccia pericolosamente con l'insofferenza crescente da parte dei riformisti. L'europarlamentare dem Elisabetta Gualmini è pronta ad andare verso Azione. Ma il dibattito sulla riforma della giustizia potrebbe essere il detonatore del malumore, per chi potrebbe seguirla. Con uno spettro, che si aggira per le stanze del Nazareno: il timore che la base del Pd, fortemente legata sul territorio agli esponenti della minoranza del partito, possa in parte tirare la volata al Sì. Con il clima incandescente che c'è tra i dem, la convinzione dello stato maggiore è che pure i riformisti che si sono espressi per il No nel migliore dei casi non faranno la campagna referendaria. Di certo, nessuno si attende una mobilitazione da parte dell'ala moderata, che però è la più radicata a livello territoriale. Senza contare chi, come Pina Picierno, quasi 122 mila preferenze alle ultime europee, si è già espressa a favore della riforma. "Io voterò Sì e lo farò in compagnia di molti elettori e militanti del Pd", ha già detto Picierno. Una frase che, alle orecchie di Schlein, sarà suonata come una minaccia.

A peggiorare la situazione, come si diceva, gli ultimi scivoloni da parte della campagna per il No. A partire dalle frasi di Gratteri, vissute con mal di pancia anche tra chi è vicino a Schlein. Ma non solo: c'è stato lo spot del Pd in cui venivano accomunati i sostenitori del Sì ai fascisti. E, infine, la brutta pagina del "video-meme" dei social dem in cui si sfruttavano le immagini della vittoria degli azzurri del curling per promuovere il No. Insomma, Schlein teme il fuoco amico per il Sì. Un "big" della corrente riformista, parlando con Il Giornale, offre il termometro di ciò che sta accadendo all'interno del partito, soprattutto tra chi non appoggia la segretaria. "Le frasi di Gratteri sono sbagliate perché suggeriscono una categorizzazione morale per chi vota Sì, questo non è accettabile ed è il sintomo di una campagna violenta, anche da parte del No, ma credo che Schlein se ne sia accorta", spiega la fonte del Pd. Che bolla, invece, come una "cazzata" il meme con i campioni del curling.

Nello stesso filone della "categorizzazione morale" di chi vota Sì rientra il video con i saluti romani, accostati a chi è favorevole alla riforma.

Il tutto nel contesto di una possibile fuga dei riformisti verso Azione o Italia Viva. Dopo Gualmini circolano i nomi di Graziano Delrio e Picierno. Chi è vicino ai diretti interessati smentisce. "Per il momento...".