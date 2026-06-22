Il grande equivoco del sovranismo applicato all'impero americano

Il sovranismo è una questione di misure, di rose e pistole, e qualche volta di quanti neuroni sani ti restano nella testa. C'è una differenza tra Juan Miranda che difende il proprio villaggio e la dottrina di Donald Trump (foto). Tutti e due dicono di battersi per la terra, solo che il primo è il peón messicano di Giù la testa, quello con la faccia sudata e furba di Rod Steiger, l'amico di Sean l'irlandese, l'altro è il capo di un impero e il suo sovranismo ha confini troppo grandi per non risultare minaccioso.

Il sovranismo americano comincia sempre così, dal punto di vista sbagliato. Lo raccontano come la rivolta dei piccoli contro i grandi, del contadino contro il Leviatano astratto di Bruxelles e di Davos, e all'inizio era perfino vero. C'era già nel Discorso d'addio di George Washington, che ammoniva i posteri a non legarsi in alleanze permanenti. C'era nel 1919, quando il Senato seppellì la Società delle Nazioni e con essa Wilson. C'era nell'America First di Lindbergh, isolazionista fino al giorno prima di Pearl Harbor, e c'era, molto più vicino, in quel Pat Buchanan che nel 1992 gridava America First contro Bush padre, faceva la guerra al libero scambio e inventava la culture war prima ancora che avesse un nome. Quando cercano una genealogia nobile, i teorici del movimento risalgono alla Vecchia Destra, a Taft e a Coolidge: dazi, frontiere chiuse, niente crociate all'estero, il sovranismo come virtù contadina, coltiva il tuo campo e lascia stare quello del vicino. Trump è il loro erede, non un meteorite caduto dal cielo. Solo che dice bugie.

C'è una donna a Nuuk che ha smesso di guardare il mare. Fa la tatuatrice, porta sulla pelle i segni di un popolo che ha passato trecento anni a togliersi di dosso la colonizzazione come si toglie una crosta, e una mattina di gennaio ha letto che un signore bianco, dall'altra parte dell'oceano, parlava di comprarla. Non di comprare la Groenlandia: di comprare lei, l'isola dei suoi morti, il ghiaccio dei suoi nonni, come si compra un appartamento sfitto. Il premier di quella terra di cinquantaseimila anime ha risposto con una frase che è già un epitaffio, non siamo in vendita e non lo saremo mai. Il guaio è che l'America non è la Danimarca. Che ha un esercito di ottomila uomini e non può fare male a nessuno, e un sovranismo danese è per forza un atto di difesa. Il sovranismo di chi possiede la prima flotta del pianeta è un'altra cosa, e lo era già nel 1823, quando la Dottrina Monroe annunciò al mondo che l'emisfero era cosa nostra. La sovranità di una grande potenza non resta mai in casa, tracima. Così oggi la Groenlandia ci serve per la sicurezza nazionale, il canale di Panama va ripreso, il Canada sarebbe meglio come cinquantunesimo Stato. È qui che l'amore per la propria terra diventa veleno, e il confine lo aveva già tracciato Orwell nel 1945. Il patriottismo, diceva, è la devozione a un luogo e a un modo di vivere che credi i migliori e che non hai nessuna voglia di imporre agli altri: è per natura difensivo. Il nazionalismo è un'altra bestia, è inseparabile dalla sete di potere. Il "sovranismo" delle origini parla di "piccole patrie" e teme tutto ciò che è troppo grande. È l'umano che non vuole smarrirsi in un mondo dove non c'è più posto per le anomalie, dove si mangia, ci si veste, si ragiona allo stesso modo in ogni angolo dell'universo, da Bangkok a Roma, da Adelaide a New York. Sempre la stessa canzone. È l'universale contro il globale. La meraviglia delle tredici colonie americane è nella sua costituzione: ognuno ha il diritto di cercare la propria felicità. Questo è l'universale. Lo sconforto degli Stati Uniti è nella pretesa di rappresentare un sovrano globale dove gli interessi del centro siano gli interessi di tutti. Se sei una anomalia allora ti metto da parte, ti discredito, ti butto addosso le masse ingiuriose. Il "sovranismo" si veste di "populismo". Non ha più nulla delle virtù di Cincinnato: coltiva il tuo campo e lascia stare quello degli altri. Il "sovrapopulismo" ha bisogno sempre di un nemico e di provocazioni per accendere la cena. Non vedono cittadini, cercano sempre e solo pubblico. Le cose italiane da questo punto di vista svelano più di qualche cosa. L'incarnazione del sovranismo populista è la tensione amorosa che spinge i generali verso i cinque stelle.

Juan Miranda, l'eroe laterale di

Sergio Leone, rivoluzionario che non credeva nelle rivoluzioni, sapeva dove finiva il suo campo. È solo questo il sovranismo che vale la pena di difendere, il resto è un impero travestito da contadino, che bestemmia alla luna.