Il grande spreco. L'inchiesta fiume sul Cav e Dell'Utri: 20 milioni buttati

Un'unica, interminabile inchiesta: che cambia numero, viene archiviata, poi riaperta, poi muore e viene resuscitata con altri numeri e gli stessi nomi. L'indagine su Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri come mandanti delle stragi mafiose del 1993, chiusa definitivamente (forse) il 14 gennaio dal tribunale di Firenze ha sicuramente il record di durata: non c'è un solo italiano che sia stato indagato così a lungo per il medesimo reato come è toccato al Cavaliere e a Dell'Utri. E insieme al record di durata l'inchiesta di Firenze ha probabilmente anche il primato dei costi: nella storia giudiziaria italiana, non si è mai spesa una simile mole di denaro per dare la caccia a un innocente. Soldi che lo Stato ha pagato, e che - si può esserne certi - nessuno dovrà mai risarcire. "Perché - commenta amaro il capogruppo di Forza Italia alla Camera Enrico Costa - alla fine non è mai colpa di nessuno, i magistrati si avvicendano, e intanto si continuano a spendere milioni".

In qualunque azienda privata, il bilancio della "Operazione Berlusconi" sarebbe depositato a disposizione degli azionisti. Invece quanto sia costata alla Procura di Firenze questa caccia trentennale - il primo fascicolo viene iscritto nel 1996 - non è dato saperlo. Si possono fare delle stime, sulla base delle risorse impiegate e dei costi medi: la cifra complessiva si potrebbe aggirare intorno ai 20 milioni di euro. Un costo impressionante, reso possibile dal fatto che i pm hanno agito con un budget sostanzialmente illimitato, senza alcun controllo esterno (che sarebbe stato subito bollato come un tentativo di bloccare l'indagine). A disporre le indagini, i procuratori che si sono avvicendati nel corso degli anni a Firenze: Pierluigi Vigna, Ubaldo Nannucci, Giuseppe Quattrocchi, Giuseppe Creazzo. Che a volte sembravano non crederci neanche loro, e subire l'irruenza dei loro sostituti specializzati nella caccia al Cav.

Le voci principali di spesa sono costituite in primo luogo dal personale addetto alle indagini: i pubblici ministeri, i loro ausiliari, le sezioni specializzate di polizia giudiziaria. Alcune strutture di polizia in questi anni hanno lavorato quasi in esclusiva al servizio dell'inchiesta fiorentina sui mandanti delle stragi: in particolare il centro Dia (Direzione investigativa antimafia) di Firenze è stato in questi anni il braccio operativo dei pm, con in testa il procuratore aggiunto Luca Tescaroli, dell'inchiesta su Berlusconi e Dell'Utri. Di fatto, una sezione della Dia del capoluogo toscano ha lavorato a tempo pieno sulla falsa pista coltivata dalla Procura, producendo in questi anni una serie di relazioni che sembravano dare per assodati i legami tra i vertici della Fininvest e Cosa Nostra.

Altra voce di spesa fuori controllo è stata costituita dalle intercettazioni, disposte con dovizia nella speranza di registrare ancora, a decenni di distanza dalle stragi, elementi utili all'inchiesta: come le microspie piazzate nelle carceri di massima sicurezza, che spesso hanno dato risultati di difficile interpretazione ma utilizzati comunque per riaprire le indagini già archiviate. Si tratta di un importo che pare abbia superato i diversi milioni di euro ma che non viene in alcun modo rendicontato: istruttiva, da questo punto di vista, è la pagina "amministrazione trasparente" della Procura di Firenze, che nonostante il titolo non fornisce alcuna indicazione sui costi sostenuti e nemmeno un proprio bilancio, rimandando ai conti complessivi del ministero della Giustizia.

E poi ci sono le spese accessorie, innumerevoli, dai viaggi di servizio per gli interrogatori, ai trasferimenti di "pentiti", alle consulenze, e che hanno contribuito anch'esse a gonfiare il bilancio. "Tutte spese - dice ancora Costa - che potrebbe essere la Procura di Firenze a rendere note, senza neanche bisogno di chiederle.

Nessuno pretende che si compiano solo indagini destinate al successo, ma di fronte a un'inchiesta di questa durata, e alle ingenti risorse che ha assorbito nel corso degli anni, un po' di trasparenza sarebbe necessaria".