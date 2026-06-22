"Grazie a mio figlio mi faccio in 5 con l'Ia"

Come dice nella pubblicità che gira in Tv, lui ci ha messo la faccia. Ma Gerry Scotti, quello vero, ci ha messo pure il cuore, visto che tutto nasce da un'idea nata da suo figlio Edoardo. Con altri due soci Giovanni Nicolosi ed Enrico Conte Scotti junior ha aperto una casa di produzioni audiovisive realizzate con l'intelligenza artificiale: si chiama Thousand Dreams ed ha già in portafoglio una quindicina di progetti. Compreso, appunto, quello con suo padre che vende mobili in uno spot: "Quando gliene ho parlato pensavo mi desse del matto. E invece". E invece Gerry in Tv è lui stesso, sua nonna, l'assistente di negozio, l'addetta alla ricezione e quant'altro nello stesso momento. Praticamente un one man show digitale.

Quindi Edoardo non era così matto.

"Ma va, anzi: io in realtà ero già incuriosito da quel mondo. E mi chiedevo perché, tra migliaia di personaggi, venissi spesso utilizzato nei contenuti generati online. È vero che sono percepito come uno zio nazionalpopolare, però mio figlio mi ha fatto capire che bisognava smettere di essere usati e iniziare a essere protagonisti".

Dunque l'Ia non ti spaventa.

"No, mi incuriosisce. Ho capito che può essere uno strumento, e la domanda giusta è: posso usarla io prima che sia lei a usare me? Negli ultimi anni ho cambiato approccio al web e ai social proprio in questa direzione, e mi sono trovato molto bene".

C'è ancora molto scetticismo, soprattutto nel mondo dello spettacolo.

"Se ci chiudiamo diventiamo oscurantisti: a Galileo diedero del matto e invece aveva ragione lui. Io affronto tutto con il suo spirito, quello dell'eppur si muove: non bisogna avere paura, ma capire. Posso fare anche un esempio personale".

Ovvero?

"Avevo paura di volare, l'ho superata studiando gli aerei. La conoscenza elimina il panico. E oggi il panico è quello che rischia di farci chiudere gli occhi davanti all'innovazione".

Non c'è il timore ad essere sostituiti da un algoritmo?

"Pensiamo alla medicina: all'inizio molti erano diffidenti, oggi grazie all'Ia un mio amico ricercatore mi ha raccontato che in sei mesi si sono fatti passi avanti di dieci anni. Non si può dire no a prescindere. Bisogna dire sì, ma guidando il processo".

Che effetto fa vedere il proprio avatar?

"Mi diverte molto. All'inizio i ragazzi della società mi mandavano dei rendering, alcuni anche ironici: adesso mi fido della loro creatività e del loro buon gusto. Preferisco vedere il risultato finale. Certo, serve attenzione: in mani sbagliate si rischia di scivolare".

Con Edoardo state lavorando anche sul tema della identità digitale?

"È un bel progetto, è il passo successivo: l'idea è certificare la personalità virtuale. Oggi al riguardo manca una legislazione chiara, ed è un problema globale. Negli Stati Uniti sono un po' più avanti perché lavorano da più tempo su copyright e diritti degli attori".

Come funzionerà in futuro?

"Semplice: se qualcuno vorrà usare un Gerry Scotti in versione Ia, dovrà rivolgersi a chi detiene i diritti, che io avrò autorizzato. Non più utilizzi nascosti, ma un sistema regolato. Così si tutelano tutti".

Non è che vuoi diventare immortale?

"Nooo, non ho questa pretesa. Poi, certo, sarebbe bello: magari i grandi attori di Hollywood ci stanno pensando. Però, chissà: un'idea ce l'avrei".

Quale?

"Un giorno sarebbe comodo fare i miei quiz con un Gerry Scotti digitale. Avvicinandomi ai 70 anni, potrebbe anche essere una buona idea: lavorerei un po' meno. Ma per ora preferisco rimanere reale: continuo a divertirmi".