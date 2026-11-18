«Il sionismo è il primo tassello da distruggere». È quanto afferma Sidanah Hammoud, sorella di Saja (32enne di origini libanopalestinesi e moglie di Youssef Siher) in un’intervista rilasciata a Giulia Bertotto — giornalista vicina all’Iran — e diffusa dai Giovani Palestinesi d’Italia. Un filmato datato 16 ottobre — appena quarantotto ore prima dell’esplosione dei disordini milanesi legati al Movimento 17 ottobre — in cui la donna definisce Israele una «forza coloniale egemonica» e giustifica i massacri del 7 ottobre come una «risposta legittima».

Nel video, in cui viene presentata come una delle portavoce dei Giovani Palestinesi d’Italia, collettivo attivo tra Milano, Torino e Roma, Hammoud espone senza filtri una linea ideologica radicale. «Quando esiste una forza coloniale egemonica che terrorizza costantemente non solo la Palestina, ma l’intera regione — afferma riferendosi allo Stato ebraico — le forze di resistenza rappresentano un inevitabile sviluppo organico», aggiungendo che «le fazioni della resistenza nascono in maniera quasi naturale all’interno di un contesto di violenza e di occupazione e costituiscono una risposta legittima alla violenza coloniale e imperiale».

Nel corso dell’intervista, la donna attacca frontalmente anche l’Italia e le democrazie occidentali, accusate di «totale ignoranza» e di voler nascondere le proprie «complicità», evitando di schierarsi «dalla parte degli oppressi». Il passaggio più duro riguarda l’obiettivo politico finale indicato dalla trentenne: «Per noi il sionismo e l’imperialismo sono la prima contraddizione e la prima questione da risolvere della regione, perché il sionismo è un pericolo non solo per la Palestina e per il resto della regione e dei Paesi Arabi. Chiunque oggi combatte il sionismo lo fa perché si rende conto che è il pericolo più grande, è il primo tassello da distruggere». Un intervento, introdotto dal collettivo come un dialogo sul significato della resistenza anti-imperialista e sui rapporti con realtà come Hezbollah e gli Houthi nello Yemen, che ha immediatamente scatenato sui social commenti agghiaccianti da parte dei simpatizzanti pro-Pal, tra chi invoca la lotta armata come «unica via verso la libertà» e chi arriva a sostenere che l’Italia conduca contro i migranti una «guerra di sterminio più feroce di quella di Gaza».

A confermare la saldatura e la continuità dei canali ideologici tra i simpatizzanti della causa palestinese e le aree vicine ad Hamas, agli Hezbollah libanesi e al regime iraniano è proprio la firma dell’intervista, pubblicata lo stesso 16 ottobre anche sui canali Telegram e Instagram della stessa Bertotto. La giornalista romana, collaboratrice de L’AntiDiplomatico, è infatti nota per i suoi stretti legami con Teheran: nel luglio 2026 si è recata nella capitale iraniana per documentare i funerali di Stato della guida suprema Ali Khamenei, arrivando a ringraziare esplicitamente nei suoi stessi articoli l’Ambasciata iraniana in Italia per il supporto ricevuto in occasione della trasferta.

Parole e collegamenti che oggi assumono ben altro peso alla luce della pesante inchiesta della Procura di Milano sui disordini di piazza. Sagia Hammoud non è infatti soltanto una voce della propaganda ideologica, ma risulta indagata a piede libero per le stesse gravissime accuse mosse al marito Youssef Siher: istigazione a delinquere aggravata — anche dalla finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico —, apologia di delitti e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Una posizione giudiziaria delicata attorno alla quale si è subito mossa una fitta rete di solidarietà militante: la donna figura infatti come beneficiaria di una campagna di raccolta fondi lanciata tra ambienti pro-Pal e galassia antagonista per sostenere le spese processuali, un’iniziativa che allo stato ha già superato quota 23.000 euro.

Secondo gli investigatori della Digos, Youssef Siher e la moglie Saja, avrebbero gestito una vera e propria cabina di regia occulta, detenendo l’amministrazione esclusiva dei profili social, delle chat WhatsApp e dei canali Telegram riconducibili al Movimento 17 ottobre. Un circuito chiuso e criptato da restrizioni che consentivano solo ai due coniugi di pubblicare messaggi per indottrinare la piazza, e dettare istruzioni operative su come eludere i controlli durante la guerriglia urbana nel cuore di Milano. Per Youssef Siher e per la moglie, pur senza misure cautelari, la partita giudiziaria è tutt’altro che chiusa: la verità sui retroscena delle rivolte nelle piazze italiane, passa ora dalla memoria degli smartphone e dei computer sequestrati alla coppia, passati al setaccio dagli inquirenti per ricostruire l’intera rete di complicità dietro le giornate del caos.