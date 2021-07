Inglesi rassegnati: "Focolai dopo Wembley". E Tokyo "chiude" gli stadi delle Olimpiadi

La Delta corre sempre più veloce nel Regno Unito mentre Londra si prepara alla gran finale di Wembley fissata per domenica 11. La risalita dei contagi diventa una mazza nelle mani dei laburisti per randellare l'inviso governo conservatore di Boris Johnson e quelle che l'opposizione ritiene scelte scellerate. Per il leader dei laburisti britannici, Keir Starmer, gli inglesi devono prepararsi ad «un'estate di caos e confusione» in conseguenza del «liberi tutti» deciso dal premier.

Starmer durante il question time alla Camera ha chiesto al premier se avesse davvero valutato quali saranno le conseguenze del piano di riaperture dal 19 luglio ipotizzando che milioni di persone dovranno autoisolarsi nel caso i contagi da Covid-19 dovessero salire a 100mila al giorno. Una cifra enorme che è stata messa sul tavolo dal ministro della Salute, Sajid Javid. Basti pensare che il picco invernale si era fermato a meno di 62mila casi. Ieri i nuovi casi in 24 ore sono esplosi salendo a 32.548: il doppio della settimana precedente. Tra il 1° e il 7 luglio ben 192.902 sono risultate positive al test.

Ma Johnson guarda ai tassi di ospedalizzazione e ai decessi, (che ieri si sono fermati a 33) che non crescono con la stessa velocità. Aumentano un po' i ricoveri, ma non finiscono in intensiva.

Bojo non vuole tornare indietro e spiega che è il momento di affidarsi alla responsabilità individuale mettendo da parte di diktat del governo. Il premier respinge le accuse dell'opposizione, difende la decisione di riaprire tutto il 19 luglio. «Per la gente è buon senso indossare una mascherina nella metropolitana - dice Johnson - È il momento di passare da un diktat legale alla responsabilità personale». Tutti riconoscono che nel Regno Unito la campagna vaccinale è stata organizzata i modo egregio ed è proprio sulla ampia quota di persone immunizzate che il premier punta per non ricadere in quel caos paventato dall'opposizione.

«I vaccini proteggono al 90 per cento dal rischio di essere ricoverati - replica il premier che promette che - entro il 19 luglio a tutti gli over 40 anni sarà stata offerta la seconda dose del vaccino».

Anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, crede molto nella protezione dei vaccini, ma ritiene sia necessario procedere con cautela. «Siamo di fronte a uno snodo decisivo nella seconda parte della gestione della pandemia, caratterizzata dalla disponibilità dei vaccini ma dobbiamo ancora avere come priorità la lotta alla pandemia», dice Speranza.

Ma i cluster da riaperture e raduni di masse di tifosi non preoccupano soltanto i laburisti. Anche il ministro delle Attività Produttive, Kwasi Kwarteng, intervistato da Skynews e sollecitato a rispondere sul rischio di milioni di persone costrette all'isolamento se contagiati anche se senza sintomi ha ammesso che «il rischio zero non esiste», consigliando ai britannici di continuare ad indossare la mascherina anche senza obbligo. Meglio riaprire ora in estate che in autunno secondo Kwarteng «quando tutto sarà più difficile».

Michelle O'Neill, vice prima ministra dell'Irlanda del Nord, boccia «l'approccio spericolato» di Downing Street. Da Dublino il primo ministro Micheal Martin prevede che l'allentamento delle misure «andrà molto male».

E mentre Londra apre ai tifosi, Tokyo si prepara alle Olimpiadi meno affollate della storia. Il Giappone infatti ha prorogato lo stato di emergenza da Covid19 fino alla data del 22 agosto sia nella capitale sia in diverse prefetture limitrofe. In quel periodo saranno ancora in pieno svolgimento i Giochi Olimpici che dunque risentiranno di tutte le restrizioni: un limitato numero di spettatori oltre alla chiusura anticipata di tutti gli esercizi di ristorazione. Insomma tutto l'indotto che di solito ruota intorno ai Giochi che destano l'interesse di milioni di persone sarà invece congelato.