Intossicati dai social, 4 adolescenti su dieci in fuga dai telefonini

Quando i genitori non riescono a imporre limiti, e in alcuni casi incentivano l'uso smodato dei dispositivi elettronici, sono i ragazzi a decidere di prendersi una pausa. Per gestire meglio la propria salute mentale, la propria sicurezza personale e la capacità di concentrazione. Succede così che, dal 2022 a oggi, il numero di adolescenti in fase di disintossicazione volontaria da computer, cellulari e tablet, sia schizzato dal 18 al 40%. A rivelarlo è una ricerca condotta dalla società di ricerche di mercato Gwi, ripresa dal quotidiano britannico Guardian, e condotta su un campione di 20mila persone, fra ragazzi e genitori, di 18 Paesi. Dallo studio emerge che sempre più ragazzi stanno provando varie strategie per trovare un equilibrio fra la vita nel mondo reale e quella onlin, tra cui la messa in pausa volontaria dei social. Nei casi più estremi alcuni giovani hanno decido di dire addio alle piattaforme. Secondo gli esperti, "i più giovani hanno recepito il messaggio, veicolato dalla famiglia, dai media e dalla loro esperienza diretta, che un uso eccessivo degli smartphone e dei social media non sempre fa bene" e che per questo "stanno sperimentando modi diversi per proteggere il proprio benessere, senza rinunciare completamente alla tecnologia". Secondo Daisy Greenwell, co-fondatrice di Smartphone free childhood, alcuni giovani stanno addirittura mettendo in "discussione l'idea che crescere online sia inevitabile". Un rapporto del 2024 ha rilevato che un terzo dei ragazzi fra 8 e 17 anni ritiene che il tempo trascorso davanti allo schermo sia eccessivo. Un altro studio recente ha inoltre provato che il 47% dei ragazzi fra 16 e 24 anni che utilizzano i social media disattivi le notifiche e utilizzi la modalità "non disturbare", un aumento rispetto al 40% del 2023 e al 28% degli utenti adulti più anziani.

E poi c'è il 34% dei giovani che dice di essere più propenso a prendersi una pausa deliberata dai social media (rispetto al 23% che afferma di non farlo), mentre il 29% avrebbe eliminato le app per evitare di perdere troppo tempo (rispetto al 19 per cento che non lo farebbe) e il 24 per cento avrebbe silenziato ogni applicazione.