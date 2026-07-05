Lame e droga, blitz a Roma. Ok di Meloni: "Lo Stato c'è"

Il Colosseo blindato con un maxi blitz per rafforzare la sicurezza in una delle aree più sensibili della Capitale, anche in vista dei possibili festeggiamenti per i Mondiali. Polizia di Stato e Carabinieri hanno effettuato un'operazione straordinaria nell'area del Colosseo e di via dei Fori Imperiali.

L'intervento, disposto dal Viminale, arriva mentre alcune nazionali africane sono ancora impegnate nella fase a eliminazione diretta del torneo. L'obiettivo è prevenire manifestazioni spontanee che possano degenerare o compromettere la sicurezza dell'area archeologica.

Durante i Mondiali del Qatar del 2022, la corsa del Marocco fino alla semifinale provocò imponenti festeggiamenti in molte città europee. Anche in Italia si registrarono cortei spontanei e disagi alla circolazione, mentre i recenti disordini in Francia hanno rilanciato il tema della prevenzione nelle aree urbane più sensibili.

Il blitz è scattato nel tardo pomeriggio di venerdì: Polizia e Carabinieri hanno cinturato l'area del Colosseo e di via dei Fori Imperiali, chiudendo le principali vie di accesso e identificando oltre 350 persone, in prevalenza cittadini di origine extracomunitaria.

Il bilancio è di dieci arresti, nove denunce e sei persone accompagnate all'Ufficio Immigrazione. I reati contestati comprendono porto di un coltello a serramanico e di un tirapugni, rapina, utilizzo indebito di strumenti di pagamento elettronico, violazione del divieto di sorvolo con drone, esercizio abusivo della professione di guida turistica, detenzione di stupefacenti e furto aggravato.

Contestualmente è stata effettuata la bonifica dell'area monumentale, mentre gli agenti del nucleo Polmetro della Questura di Roma hanno eseguito controlli nelle stazioni della metropolitana lungo via dei Fori Imperiali.

"Sono grato alle forze dell'ordine per la costante attività sul territorio. In Italia non c'è spazio per impunità e zone franche", ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi annunciando che operazioni analoghe saranno replicate nei prossimi giorni.

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ringraziato le forze dell'ordine: "Lo Stato c'è e continua a presidiare il territorio con determinazione, anche grazie agli strumenti rafforzati introdotti con il Decreto Sicurezza", ha affermato, esprimendo apprezzamento al ministro Piantedosi e agli operatori impegnati nei controlli.

Un plauso è arrivato anche dal presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri, che ha definito il blitz "esemplare", ribadendo la necessità di intensificare il controllo del territorio.

L'operazione conferma la linea del Viminale di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nelle aree a maggiore afflusso turistico e più esposte alla microcriminalità, con l'obiettivo di garantire sicurezza a cittadini e visitatori.

Con il prosieguo dei Mondiali e il richiamo esercitato dalle partite sulle diverse comunità presenti nella Capitale, l'allerta resta alta per prevenire eventuali criticità e garantire sicurezza ai cittadini e visitatori.

"L'attenzione sull'area - spiega la nota del Viminale - proseguirà anche nelle prossime ore, tenuto conto della concomitanza con alcune gare di calcio in calendario, nella cornice dei campionati mondiali in corso di svolgimento negli Stati Uniti, che vedono scendere in campo squadre riconducibili a Paesi del continente africano di cui si contano sostenitori nella Capitale".