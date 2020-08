L'autogol del M5S: così il referendum farà perdere le poltrone ai grillini

Il Movimento 5 Stelle vuole ridurre il numero dei parlamentari, ma potrebbe finire per tagliare se stesso. Eh già, perché qualora dovesse vincere il "Sì" i grillini rischierebbero seriamente di perdere il 65% dei parlamentari alle prossime elezioni Politiche. Se gli italiani domenica 20 e lunedì 21 settembre daranno il via libera alla riforma costituzionale che diminuisce gli eletti da 945 a 600, solamente un leader politico potrà festeggiare: Giorgia Meloni. Se dovesse passare il referendum Fratelli d'Italia sarebbe in grado di raddoppiare la propria rappresentanza parlamentare. Si tratterebbe di un risultato importantissimo per l'ex ministro della Gioventù che, stando alle percentuali assegnate dai sondaggi di opinione, potrebbe aumentare rispetto a oggi la propria consistenza in Parlamento.

Invece le altre forze politiche non riuscirebbero a replicare l'attuale squadra di rappresentanti. Ecco perché non è affatto da escludere che nei prossimi giorni all'interno del palazzo possa crescere il fronte del "No". Anche se i calcoli precisi potranno essere effettuati solamente dopo l'approvazione della nuova legge elettorale, i partiti dovranno rinunciare a qualcuno che attualmente siede nei banchi sia della Camera sia del Senato. Come fa notare Italia Oggi, l'intenzione è quella di dare vita a un modello sostanzialmente proporzionale, corretto a seconda della soglia di sbarramento che verrebbe scelta.

L'autogol dei grillini

Va sottolineato che i pentastellati rischiano un clamoroso autogol: con una legge proporzionale e una soglia molto bassa nel nuovo parlamento tagliato, nelle condizioni attuali perderebbero quasi due terzi dei propri eletti. Il Partito democratico tra il 15 e il 20% dei suoi attuali rappresentanti, mentre Forza Italia quasi la metà degli attuali gruppi parlamentari. Si potrebbe mettere male per la Lega di Matteo Salvini: oggi può contare su 190 seggi nei due rami del Parlamento, ma in caso di riduzione potrebbe perdere dai 25 ai 50 rappresentanti.