La Lega ora pensa a una sede nazionale a Roma

Una sede nazionale del nuovo partito Lega Salvini premier anche a Roma: è questa l'ultima decisione presa dai vertici del Carroccio.

Certo, come sottolinea l'agenzia Agi, la sede storica di Via Bellerio a Milano al momento resterà attiva anche se Matteo Salvini ha già deciso di fare il grande passo verso la capitale del Paese. D'altronde se ne parlava da diverso tempo, ma solo adesso sembrerebbe essere arrivato il momento giusto per compiere l'azzardo.

Con il passaggio burocratico e l'inizio del tesseramento del partito tirato a lucido, la sede romana sarà anche comunale in vista della corsa al Campidoglio prevista per il 2021. La base operativa dovrebbe essere allestita prima delle amministrative dell'anno prossimo: è un locale in via della Panetteria, in pieno centro nonché a due passi dalla fontana di Trevi.

A proposito di corsa al Campidoglio, negli ultimi giorni Salvini ha aumentato la dose di attacchi nei confronti di Virginia Raggi e Nicola Zingaretti, definiti “simili” tra loro e “incapaci”. La Lega, insomma, si prenota per lo sprint finale.

La mossa di Salvini per prendersi Roma

Emblematiche, a questo proposito, le parole di Salvini: “Se è vero che la Lega vuole per sé il sindaco di Roma? No, la Lega vuole un sindaco di Roma in gamba. Io qualche idea ce l'ho”. In ogni caso, la presa elettorale del Campidoglio deve essere accompagnata da una minuziosa strategia politica: a una campagna mirata è bene aggiungere anche una sede operativa per essere presenti sul territorio e far vedere la propria presenza all'elettorato.

Come detto, per ora la storica sede leghista di Milano continuerà a essere operativa anche se restano dubbi sul suo futuro. L'apertura, più volte rinviata, non è imminente ma la decisione sembra essere definitiva. Nei primi tre giorni di tesseramento per Lega Salvini premier ci sono stati 50mila iscritti. E la vecchia Lega Nord? È ormai un involucro vuoto: in piedi è rimasto solo lo scheletro.

Insomma, Salvini vuole Roma. Il leader leghista adesso ci crede sul serio, anche perché il 2021 non è così lontano e arrivare a quella data con qualche vantaggio sugli alleati del centrodestra sarà prezioso in vista del round decisivo. “ Sceglieremo le persone migliori andando al di là dell'appartenenza di partito”, ha puntualizzato Salvini dal palco del palazzo dei congressi dell'Eur.