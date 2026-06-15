In un libro i segreti dalla Situation Room. La furia del tycoon

La stanza più segreta della Casa Bianca rischia di trasformarsi in un nuovo problema politico per Donald Trump. Mentre Washington attende l'uscita di Regime Change, il libro firmato da Maggie Haberman e Jonathan Swan, tra i collaboratori del presidente americano cresce il timore che i due giornalisti del New York Times siano entrati in possesso di registrazioni audio delle riunioni nella Situation Room. Secondo quanto riporta Axios, fonti dell'amministrazione parlano di una possibile "grave violazione" della sicurezza: nella Situation Room sono infatti vietati dispositivi di registrazione indipendenti, e una fuga di notizie basata su tali documenti audio rappresenterebbe una falla enorme per uno degli ambienti più blindati al mondo. "Temiamo che alcune delle nostre conversazioni più sensibili siano state registrate, e non sappiamo quali", afferma un funzionario.

Il libro, in uscita il 23 giugno, si basa su oltre mille interviste relative al secondo mandato Trump, e negli estratti già diffusi sono riportati passaggi dettagliati di incontri top secret, ad esempio sulla guerra in Iran e sul caso Epstein. La Casa Bianca non ha contestato la veridicità dei dialoghi riportati, inclusa una frase attribuita al segretario di stato Marco Rubio che avrebbe definito "balle" ("bullshit", letteralmente) alcuni scenari sul cambio di regime in Iran ipotizzati dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il comandante in capo, stando a quanto riferito, sarebbe "furioso" per la diffusione di questi contenuti, mentre i due giornalisti rifiutano di commentare. Axios sottolinea comunque che non è necessario ipotizzare registrazioni audio, visto che il giornalismo politico moderno, da Bob Woodward in poi, spesso ricostruisce i dialoghi sulla base dei ricordi dei presenti.

Riguardo lo scandalo di Jeffrey Epstein, invece, Haberman e Swan descrivono con dovizia di particolari come gli alti funzionari dell'amministrazione Usa, tra cui il vicepresidente JD Vance e il capo di gabinetto Susie Wiles, si siano riuniti la scorsa estate nella Situation Room per discutere di come gestire la situazione. Vance, secondo le ricostruzioni, ha "proposto ai colleghi un'insolita mossa di comunicazione: far sì che la Casa Bianca incaricasse Tucker Carlson di intervistare in carcere Ghislaine Maxwell, storica compagna e complice del finanziere pedofilo. Per il presidente sarebbe stato vantaggioso se Maxwell avesse dichiarato che non era coinvolto in alcuna attività illecita con Epstein".

"Vance riteneva che tutti i documenti dovessero essere resi pubblici il prima possibile", scrivono gli autori, ma Trump voleva che "l'intera vicenda Epstein venisse insabbiata e reagiva con stizza contro chiunque ne facesse menzione".