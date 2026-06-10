"L'Occidente per loro è terra di conquista. Nuove norme per arginare l'islamismo"

"Gli islamici usano l'immigrazione clandestina come arma per riempire l'Italia e l'Europa di radicali che non hanno nulla da perdere, pronti per portare avanti quel piano di conquista dell'Occidente della Fratellanza musulmana. Ma non va dimenticata la gravità dell'episodio di Modena, per cui mi sono interfacciata sia con il ministro Valditara che con Piantedosi: bisogna agire in fretta contro l'islam radicale e l'indottrinamento scolastico", dice l'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint commentando i recenti episodi che mostrano il dilagare del fondamentalismo islamico.

Due misure di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Milano che, con la Digos e la Polizia di Stato, ha scovato un sistema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Uno dei due risulta essere un esponente della Fratellanza Musulmana: due mondi che si uniscono. La stupisce?

"Usano l'immigrazione clandestina come arma per riempire l'Italia e l'Europa di islamici radicali che non hanno nulla da perdere, pronti per portare avanti il piano di conquista dell'Occidente della Fratellanza musulmana, che probabilmente, oltre a foraggiare l'apertura di moschee, finanzia e agevola l'ingresso di clandestini. Perché a colpi di flussi migratori vogliono prendersi casa nostra, le nostre città, quartiere per quartiere e imporre la Sharia. A questi soggetti devono essere immediatamente revocati il permesso di soggiorno o la cittadinanza, e rispediti immediatamente fuori dall'Italia".

In che modo si può arginare questo fenomeno?

"La Lega ha presentato un pacchetto islam, e in queste ore ne ho parlato con il Ministro dell'Interno Piantedosi. È più che mai urgente approvare le norme per arginare il fenomeno, rispedire a casa chi commette reati e togliere la cittadinanza a chi tradisce la nostra fiducia. È una questione di sicurezza e di difesa delle nostre istituzioni e delle nostre libertà, che sono sotto attacco da chi vorrebbe trasformarci in una teocrazia".

Poi c'è stato l'episodio di Modena in cui i bambini di cinque scuole hanno cantato Free free Palestine davanti a Sulaiman Hijazi, sostenitore di Hamas e indagato per terrorismo.

"Grazie al lavoro del nostro Ministro Giuseppe Valditara, oggi esistono strumenti concreti per intervenire, come già avvenuto nel recentemente con insegnanti sospesi per aver fatto propaganda per il referendum della giustizia senza garantire il pluralismo. Vanno fermati gli insegnanti che fanno politica e lavaggio del cervello ai ragazzi. E sono certa che il Ministro andrà fino in fondo".

C'è un sistema da smantellare?

"Non sono casi isolati, ma è una rete ideologico-politica, una saldatura fra islamisti e sinistra, che ha

ramificazioni in tutta Italia, ma che in Emilia-Romagna trova profonde radici ed è legata al potere della sinistra al governo di città e regioni. Infatti, l'Emilia-Romagna è la casa dell'Ucoii e spuntano ovunque moschee abusive".