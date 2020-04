In Lombardia fondi regionali per i lavoratori, Fontana: "Non si può più aspettare"

Lo scontro tra governo e Regione Lombardia si sposta sul piano delle risorse per affrontare le ripercussioni economiche della pandemia. Da Roma, denuncia il governatore Attilio Fontana, i soldi "per imprese e lavoratori" non si sono ancora visti. Per questo ha annunciato su Facebook di aver stanziato i fondi per garantire la cassa integrazione ad un milione di lombardi.

"Non sappiamo ancora se e quando arriveranno i soldi del governo" , ha detto il presidente, che ha fatto sapere che "con un accordo con il sistema bancario e i sindacati" l’ente riuscirà a "garantire le risorse per l'anticipo della cassa integrazione" . "Entro una settimana" , promette Fontana si potrà chiedere l’assegno in banca. "Soldi veri" , specifica, perché "non si può più aspettare" . "Se lo Stato non c'è garantiamo noi, in Lombardia parliamo con i fatti" , è il messaggio lanciato via social.

Contemporaneamente l’amministrazione lombarda denuncia il taglio delle risorse governative al Fondo per le Politiche per le famiglie destinate alle attività di competenza regionale e degli enti locali. Nel 2019 i soldi stanziati erano stati in totale 15 milioni, mentre per il 2020 l’importo è stato ridotto a 12 milioni di euro. In particolare, per la Lombardia, la regione più colpita dall’emergenza Covid-19, ci sarà mezzo milione di euro in meno a disposizione.

"Si tratta di fondi importanti con i quali finanziamo i centri per la famiglia, i consultori, le iniziative a sostegno della natalità e della genitorialità, attraverso le risorse che destiniamo alle Ats e agli Ambiti Territoriali" , ha sottolineato Silvia Piani, assessore regionale alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità. "Lo scorso anno - ha aggiunto -abbiamo sostenuto le famiglie in condizione di fragilità con voucher per l'infanzia e l'adolescenza ma anche avviato sperimentazioni" .

Nel 2019, ha fatto sapere l’assessorato, i soldi del fondo sono stati spesi per sostenere i nuclei familiari più fragili. Tra i provvedimenti finanziati con le risorse governative c’erano i "voucher per la fruizione di servizi socioeducativi" rivolti a bambini ed adolescenti da zero a 14 anni, bonus per il "supporto alla crescita dei figli" e iniziative di sostegno alle coppie separate. "È vergognoso e paradossale che proprio in un momento di crisi come quello che farà seguito all'epidemia di Covid-19, il Governo tagli le quote di risorse destinate alle iniziative che le Regioni possono mettere in campo per le famiglie" , attacca l’assessore Piani.