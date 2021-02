L'ordinanza di Speranza illegittima? "Ecco perché non poteva firmarla"

Il blocco della stagione sciistica a poche ore dall'apertura sta facendo ancora molto discutere. La rabbia degli operatori di settore è tanta, tutto era pronto per la ripartenza, che ora slitta al 5 marzo. Ieri pomeriggio il Comitato tecnico scientifico si era esposto, evidenziando come in Italia la situazione sia in peggioramento, il che non è compatibile con la riapertura degli impianti. Le nuove varianti preoccupano il Cts, i contagi in risalita anche e così il ministro Roberto Speranza nella serata di ieri ha firmato l'ordinanza. Una decisione impopolare, che ricalca il modus operandi sbagliato a cui il governo Conte ha abituato il Paese nei mesi precedenti, che si pensava fosse stato superato con il nuovo esecutivo.

Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia, non ci sta e con un comunicato si unisce al coro di quelli che non accettano le decisioni dell'ultimo minuto a discapito degli italiani: " Ritengo sia illegittima l’ordinanza con cui Speranza ha richiuso gli impianti sciistici a meno di 12 ore dalla loro riapertura, mettendo fine alla stagione di migliaia di lavoratori. Il ministro Speranza non può infatti con ordinanza derogare un atto del Presidente del consiglio e andare oltre la legge ". La deputata entra nello specifico per argomentare ulteriormente il suo dissenso rispetto all'operato di Roberto Speranza: " Non c'è nessuna legge né alcun dpcm che sta dando fondamento giuridico all’ordinanza con cui Speranza da’ il colpo di grazia definitivo al mondo della montagna. Nella stessa ordinanza infatti si osserva 'nelle more di un dpcm', una vera e propria ammissione di colpa. La nuova chiusura ritenuta urgente inoltre non è supportata da alcun dato o considerazioni scientifiche specifiche ".