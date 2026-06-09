Lovaglio gelido lancia la sfida a Messina: "Avanti con l'integrazione di Mediobanca"

Una risposta fredda, burocratica alle offerte dei rivali. Il consiglio d'amministrazione di Monte dei Paschi di Siena si è riunito ieri in una seduta già in calendario per valutare la proposta di Banco Bpm e l'offerta di Intesa Sanpaolo. Rocca Salimbeni, in una nota stringata diffusa a mercati chiusi, dice di aver "preso atto della comunicazione ricevuta da Banco Bpm nella giornata di ieri (domenica, ndr)" oltre all'offerta dell'istituto guidato da Carlo Messina. Ora "procederà, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, alla valutazione" delle proposte. Certo è che trapela un clima gelido da Mps, con il ceo Luigi Lovaglio che si è trovato a passare dall'essere il conquistatore di Mediobanca alla preda nel mirino di un animale più grosso. Sono due le frasi che danno la sfumatura dell'umore nei palazzi di Siena: "proposta non sollecitata", riguardo a Bpm, e offerta "non concordata" quella di Intesa Sanpaolo.

Monte dei Paschi è "assistita dagli advisor finanziari Ubs Europe Se e BofA Securities e da BonelliErede e White & Case in qualità di advisor legali". Infine, lo scatto d'orgoglio che sfida Intesa Sanpaolo e il suo ad Carlo Messina riguardo quel piano industriale che il presidente emerito di Intesa, Giovanni Bazoli, aveva definito incerto: "La banca conferma che tutte le attività di integrazione con Mediobanca procedono in linea con quanto annunciato".

Sta di fatto che, da quanto raccolto, la proposta di Bpm era stata ricevuta con un certo stupore a Siena, ma ancor più spiazzante è arrivata la zampata di Intesa Sanpaolo. E certo la cosa è seguita con una certa apprensione anche dalla città di Siena, dal momento che si profila uno spezzatino di filiali (653 q uelle destinate a Unipol) e, soprattutto, la scomparsa del nome Siena dalla nuova banca che si chiamerà semplicemente "Monte dei Paschi" ed è destinata a fondersi con Bper. Una prospettiva che sembra non riscuotere particolare consenso nelle istituzioni locali: "Radicamento territoriale, tutela del lavoro e identità della banca devono restare punti fermi; il Monte dei Paschi è parte della storia e del futuro di Siena: il Comune continuerà a seguire ogni sviluppo con senso istituzionale, rispetto dei ruoli, ma anche con assoluta fermezza", ha scritto in una nota la sindaca di Siena Nicoletta Fabio. "Il lavoro compiuto in questi anni, dal precedente cda e dall'amministratore Luigi Lovaglio, anche grazie all'azione del Governo Meloni, ha contribuito a restituire solidità e prospettiva a Mps", ha concluso la prima cittadina.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani insiste sul mantenimento della toscanità: "L'impegno delle istituzioni toscane, e quindi il mio personale sarà difendere la toscanità di Mps che è un colosso, ma che deve garantire la sua attività, il suo cervello, i suoi lavoratori a Siena, in Toscana. Ci muoveremo su questa direttrice".