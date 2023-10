La luna di miele maledetta e gli sposi divisi dal destino. Antonela muore, Marco vive

Avevano scelto Venezia, una delle città più belle del mondo, per coronare il loro sogno d'amore. Ma il destino ha scombinato i piani di una coppia di giovanissimi croati in Italia in viaggio di nozze. Lei, Antonela Perkovic, una ventina d'anni, è tra le vittime del disastro. Il marito, Marco Bakovic, è uno dei feriti: sarebbe ricoverato in un ospedale veneto, ma non si conoscono con precisione le sue condizioni. Sorridono felici nella foto del giorno del matrimonio, la sposa con un vestito ricamato, lo sposo in completo azzurro damascato e papillon nero. È il sito croato di informazione 24Sata.hr a raccontare la storia dei due giovani provenienti dalla zona di Spalato, in Dalmazia. Dopo il matrimonio, celebrato una ventina di giorni fa, avevano deciso di partire per la città lagunare. Un viaggio da cartolina sognato da chissà quanto tempo, finito in una tragedia che nessuno si sa ancora spiegare. All'ospedale dell'Angelo di Mestre ci sono anche cronisti croati, per avere informazioni sulle condizioni dei loro connazionali. I due giovani sposi avevano partecipato alla gita dal campeggio Hu di Marghera, dove soggiornavano anche gli altri turisti morti e feriti nell'incidente stradale. Il gruppo era composto di persone di diverse nazionalità: tedeschi, ucraini, austriaci, almeno un francese e spagnoli. Alcuni nuclei erano in vacanza insieme, altri non si conoscevano e sono stati uniti dal tragico destino. Di alcuni di loro sono proseguite per tutto il giorno le operazioni di identificazione, mentre i primi parenti hanno cominciato ad arrivare all'ospedale dell'Angelo. Portati in una stanza, presidiata anche dalla polizia, hanno avuto il supporto dall'equipe di psichiatri e psicologi dell'ospedale.