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Magdalena annegata in piscina, il papà indagato per abbandono

I video: la piccola in acqua da sola più di 6 minuti. A Roma 8 intossicati da cloro, grave bimbo di 5 anni

Magdalena annegata in piscina, il papà indagato per abbandono
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All'hotel Continental di Milano Marittima qualcuno ha lasciato dei fiori vicino alla piscina, sotto sequestro. Tutti conoscevano la piccola Magdalena, annegata a 4 anni, le sue sorelle e i suoi genitori: una famiglia austriaca habitué della Romagna e ormai di casa.

Il padre, 56 anni, è indagato per abbandono di minore. In base alle prime ricostruzioni sembra abbia detto alla piccola di rimanere nell'area giochi e si sia assentato per salire un attimo in camera. Ma quel lasso di tempo, di almeno 10 minuti, è stato fatale. La bimba si è avvicinata alla piscina dell'hotel (a quell'ora, dopo pranzo, non era ancora entrato in servizio il bagnino) ed è entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. È quanto documentano le telecamere, in un video che dimostra che la piccola sia rimasta in acqua tra i 6 e gli 8 minuti.

A dare l'allarme sarebbero stati due ragazzini che passavano di lì per caso e che avrebbero visto il cancelletto della piscina aperto. Solitamente fino alle 16 è chiuso e qualcosa li ha insospettiti. "Pensavo ci fosse una bambola che galleggiava in acqua" ha poi testimoniato uno dei due ragazzi ai militari. Invece era Magdalena.

Purtroppo l'allarme è arrivato troppo tardi e la piccola aveva già perso conoscenza. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarla per 90 minuti, prima sul posto poi in ambulanza, ma non c'è stato nulla da fare: Magdalena è arrivata all'ospedale Bufalini di Cesena già in arresto cardiaco.

La pm di turno Angela Scorza ha aperto un fascicolo e disposto sia il sequestro della piscina sia l'autopsia sul corpo della bimba, che potrebbe essere eseguita già oggi. I carabinieri di Cervia e i colleghi del Nucleo investigativo di Ravenna stanno approfondendo la dinamica dei fatti, anche grazie alle testimoniante dei clienti.

Altro incidente in piscina ieri a Mentana (Roma): 8 bagnanti

intossicati per le esalazioni di cloro dalla piscina di un circolo sportivo. Tra questi, un bimbo di 5 annisoccorso in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea di Roma e altri quatto - tra i 10 e i 15 anni - in codice giallo.

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