Il martirio di Mariupol: "Sono 300 i morti nel teatro"

Continua il martirio di Mariupol. Ieri è stato distrutto il centro di riabilitazione pediatrica, riaperto solo pochi mesi fa, nell'autunno 2021, dopo i lavori di ricostruzioni finanziati anche dalla Bei, la banca europea per gli investimenti. E secondo il sindaco della città dell'oblast di Donetsk, potrebbero essere 300 i morti provocati dall'attacco russo del 16 marzo scorso al teatro della città. «Alcuni testimoni hanno informazioni secondo le quali circa 300 persone sono morte nel teatro drammatico di Mariupol in seguito ad un bombardamento dell'aviazione russa», scrive il sindaco di Mariupol sul suo canale Telegram. «Fino alla fine, non vogliamo credere a questo orrore. Fino alla fine vogliamo credere che tutti siano salvi. Ma le testimonianze di quelli che si trovano all'interno dell'edificio nel momento in cui c'è stato questo atto terroristico dicono il contrario». Secondo il vicesindaco della città Sergin Orlov, «la Russia uccide in media 150 civili ogni giorno. Non abbiamo ancora abbastanza armi per proteggere sufficientemente le nostre città contro questi pesanti attacchi». La situazione in città, osserva Orlov, «purtroppo è terribile. Sono 25 i giorni di blocco totale, senza nessun collegamento, e non si riesce neanche a trasferire farmaci, acqua, cibo. Dai 150mila ai 200mila cittadini sono ancora in città. È una stima, ovviamente. Negli ultimi dieci giorni abbiamo evacuato circa 60mila cittadini verso Zaporizhzhia ed altre città». Ieri sono stati aperti due corridoi umanitari in Ucraina, entrambi nel sud del Paese: uno dalla città assediata di Mariupol a Zaporizhia e l'altro da Melitopol a Zaporzhzhia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha ieri annunciato che la Francia condurrà con Grecia e Turchia «un'operazione umanitaria eccezionale» per evacuare i civili da Mariupol.