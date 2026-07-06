Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Con meno burocrazia sarebbe anche meglio e la sinistra rema contro

Se il primo semestre del 2026 segna allora un 4,5% circa in più rispetto all'anno precedente vuol dire che quanti in Italia lavorano e intraprendono hanno compiuto un miracolo

Con meno burocrazia sarebbe anche meglio e la sinistra rema contro
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

I formidabili risultati del turismo sono il risultato di tanti fattori, a partire dal fatto che siamo davvero un Paese eccezionale: il Mezzogiorno è stato una componente essenziale della civiltà greca, Roma per secoli fu il centro del mondo, e poi abbiamo Venezia, Firenze e altre città di un'attrattività unica (da Siena a Matera). Come la premier ha sottolineato, i dati attestano il grande lavoro di chi si pensi, solo per fare un esempio, alla realtà romagnola ha creato un'offerta di ospitalità e svago apprezzata ovunque. Eppure sono in tanti a remare contro. In effetti, gli intellettuali da salotto e molti amministratori locali non vedono nel turismo un'opportunità, ma un flagello. Quando parla del turismo la maggior parte dei mezzi d'informazione lo fa per evocare il sovraffollamento causato dai visitatori, e non per favorire la crescita del settore. Se il primo semestre del 2026 segna allora un 4,5% circa in più rispetto all'anno precedente vuol dire che quanti in Italia lavorano e intraprendono hanno compiuto un miracolo. I benpensanti di sinistra, d'altra parte, guardano con orrore all'arrivo di stranieri in vacanza (altra cosa, ovviamente, se intendono stabilirsi da noi). Non amano i villeggianti con pochi soldi del turismo mordi e fuggi, che a loro giudizio non porta ricchezza e non fa altro che riempire le strade di Firenze e le calli di Venezia; e tanto meno i matrimoni alla Jeff Bezos. Per loro, sia i ricconi come le famigliole dovrebbero rimanere in Germania e negli Stati Uniti. Ancora una volta i sapientoni soffiano controvento, dato che lo sviluppo della mobilità e del turismo di massa non poteva che produrre questi esiti (data la bellezza dell'Italia).

Nonostante ciò, i risultati sarebbero ancora migliori se non si fossero fatte scelte a livello locale e nazionale che hanno pesantemente penalizzato quei proprietari che hanno investito sugli affitti brevi e aumentato la concorrenza nel settore. Abbiamo fatto bene, ma potremmo fare molto meglio.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica