"Musica non autoctona...". E Calenda abbocca all'emendamento fake

Il riferimento parodistico alla " musica non autoctona " sarebbe bastato, da solo, a fugare ogni dubbio: quell'emendamento al decreto anti-rave circolato sui social era una panzana da buontemponi. Un fake. Ma Carlo Calenda ci è cascato comunque. Smanettando su Twitter, il leader di Azione ha infatti preso per buona una finta variazione alla norma governativa inventata di sana pianta dal giornalista Carmelo Palma e attribuita per scherzo al ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. Così, l'esponente politico ha rilanciato quel testo di fantasia e lo ha pure commentato, suscitando le ironie dei commentatori virtuali.

Decreto anti-rave, il finto emendamento

Nel finto emendamento fatto circolare sui social, si specificava che la norma introdotta dal governo " si applica esclusivamente ai raduni con finalità ludico-ricreative, aventi ad oggetto la fruizione di musica non autoctona e il consumo di sostanze psicotrope di cui al DPR 309/1990 ". Firmato: Piantedosi. Il decreto del presidente della Repubblica citato, il n. 309 del 9 ottobre 1990, è il cosiddetto "Testo unico in materia di sostanze stupefacenti", unico riferimento realistico di quel testo completamente fake. Non esiste infatti alcun emendamento di quel tipo, men che meno a firma del capo del Viminale.

Ma se sono rave illegali, non sono già illegali? E se sono illegali non si può semplicemente sgomberarli? Ufficio complicazioni pratiche semplici. https://t.co/Y5U4D8d45o — Carlo Calenda (@CarloCalenda) November 3, 2022

La gaffe di Calenda

Quella finta modifica era stata realizzata con intenti ironici dal giornalista Carmelo Palma, che intendeva " fare il verso al giuridichese prefettizio della norma originaria ". " Ho scritto un emendamento formalmente corretto, ma grottesco e parodistico ", avrebbe infatti ammesso lo stesso autore del fake. Intanto però Calenda aveva abboccato e sul proprio profilo Twitter aveva rilanciato l'emendamento farlocco, accompagnandolo con questo commento: " Ma se sono rave illegali, non sono già illegali? E se sono illegali non si può semplicemente sgomberarli? Ufficio complicazioni pratiche semplici ".