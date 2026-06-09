Netanyahu avvisa Iran e Hezbollah: "La battaglia va ancora avanti". Il tycoon lo frena: "Resterai da solo"

Iran e Israele hanno interrotto gli attacchi reciproci in seguito all'appello del presidente statunitense Donald Trump a "cessare immediatamente di sparare". L'ultima ondata di bombardamenti ha rappresentato il confronto più diretto tra Teheran e Tel Aviv dal cessate il fuoco di aprile, e l'azione ha minacciato di compromettere gli sforzi di Washington per raggiungere un accordo con la Repubblica islamica e porre fine alla guerra che dura da oltre tre mesi. Benjamin Netanyahu e Trump si sono sentiti telefonicamente ieri, e il presidente Usa avrebbe detto al premier israeliano: "Meglio che tu stia molto attento a quello che fai, perché potresti ritrovarti molto presto da solo contro l'Iran". E Bibi ha convocato l'intero gabinetto di sicurezza alle 21 ora locale. Nelle sue prime dichiarazioni pubbliche da quando sono scoppiati i combattimenti contro l'Iran domenica notte, Netanyahu ha affermato che sospenderà i raid contro Teheran "per ora", pur sottolineando che la lotta contro la Repubblica islamica e Hezbollah "non è finita" e che Israele continuerà a rispondere a qualsiasi attacco sul suo territorio.

"Se il regime terroristico iraniano commetterà l'errore di aggredirci di nuovo, reagiremo con la forza", ha sottolineato. "Oggi, l'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai, e noi siamo più forti che mai. Ma la nostra lotta contro di loro non è ancora finita", ha chiarito il premier. Ha aggiunto che l'esercito continuerà a operare nel sud del Libano per "distruggere tutte le infrastrutture terroristiche di Hezbollah nella zona di sicurezza, comprese le enormi basi sotterranee a Beaufort". "Pensavano di poter lanciare attacchi dal Libano e dall'Iran contro Israele e che noi non avremmo risposto. Questo non è successo e non succederà. Non finché sarò io al comando", ha avvertito Netanyahu. "Israele ha tutto il diritto all'autodifesa e lo eserciteremo ogni qualvolta sarà necessario".

Nonostante i vari annunci, lo Stato ebraico e Hezbollah hanno continuato a scambiarsi colpi nella giornata di ieri, con le sirene d'allarme che risuonavano in diverse comunità del nord di Israele dopo che il gruppo sciita ha preso di mira le truppe di stanza nel sud del Libano. Tel Aviv ha risposto con una serie di attacchi contro obiettivi del Partito di Dio in quella stessa zona. Pure il ministro della Difesa Israel Katz ha ribadito la linea di Israele, ovvero ha affermato che l'esercito continuerà a operare contro Hezbollah in Libano e a colpire Beirut se il gruppo terroristico attaccherà lo Stato ebraico. "Dahyeh a Beirut sarà trattata allo stesso modo delle comunità del nord", ha tuonato Katz, riferendosi alla roccaforte della milizia sciita nella zona sud della capitale libanese. "Qualsiasi attacco alle comunità del nord porterà a un attacco a Dahyeh. L'Idf continuerà a operare in Libano contro l'organizzazione terroristica di Hezbollah", ha affermato. Israele "respinge categoricamente le minacce di Teheran", ha detto Katz, "qualsiasi tentativo della Repubblica islamica di collegare il Libano e l'Iran e di attaccare Israele incontrerà una forte reazione, come è accaduto domenica", ha infine aggiunto. Tel Aviv non ha mai interrotto la sua campagna in Libano, sostenendo che debba essere trattata separatamente da qualsiasi cessate il fuoco con l'Iran. Anche Hezbollah ha continuato i suoi attacchi. Teheran ha a lungo affermato che qualsiasi accordo di pace con gli Stati Uniti dipenderebbe dalla fine dei combattimenti nel Paese dei cedri.

L'ambasciatore statunitense in Libano, Michel Issa, ha dichiarato che i negoziati tra Beirut e Tel Aviv sarebbero dovuti riprendere presto a Washington. La situazione per ora sembra sia tornata sotto controllo. Israele ha revocato le restrizioni di sicurezza nel paese.