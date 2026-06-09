Nucleare troppo a lungo ostaggio della ideologia ma Ucraina e Iran dimostrano che occorre agire

Per troppo tempo il dibattito sul nucleare in Italia è rimasto prigioniero di paure, contrapposizioni ideologiche e occasioni mancate. La scorsa settimana il Parlamento italiano è tornato finalmente a discutere in modo concreto di energia nucleare come di una delle grandi opportunità del futuro.

È una scelta che arriva in un momento decisivo. L'Europa deve garantire insieme sicurezza energetica, competitività industriale e neutralità climatica. Senza energia a costi sostenibili non c'è crescita economica; senza autonomia energetica non c'è sovranità strategica; senza decarbonizzazione efficace non c'è sostenibilità per le generazioni future.

Le crisi degli ultimi anni, dall'aggressione russa all'Ucraina alle tensioni in Medio Oriente, hanno evidenziato la fragilità di sistemi troppo dipendenti dall'estero. Allo stesso tempo, il confronto con Stati Uniti e Cina dimostra quanto il costo dell'energia sia determinante per la competitività delle imprese.

Per queste ragioni il ritorno dell'Italia alla ricerca, allo sviluppo e alla programmazione nel settore nucleare rappresenta una scelta di responsabilità nazionale. Non si tratta di riproporre modelli del passato. Il nucleare del XXI secolo è profondamente diverso: dagli Small Modular Reactors ai reattori avanzati di quarta generazione, le nuove tecnologie promettono standard di sicurezza ed efficienza impensabili fino a pochi anni fa. Parallelamente, la ricerca sulla fusione nucleare apre prospettive straordinarie.

Questa visione è coerente con l'approccio di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo, fondato sul principio della neutralità tecnologica. Non esiste una sola tecnologia capace di rispondere alle sfide energetiche del nostro tempo. Servono rinnovabili, reti intelligenti, sistemi di accumulo, idrogeno e anche nucleare.

L'obiettivo non è sostituire una fonte con un'altra, ma costruire un mix energetico equilibrato e resiliente, capace di garantire continuità di approvvigionamento e bollette più sostenibili per famiglie e imprese.

Non è un caso che molti Paesi europei abbiano scelto questa strada. La Francia ha rilanciato il proprio programma nucleare; Finlandia, Svezia e Polonia stanno investendo in nuova capacità produttiva; altri Stati puntano sui reattori modulari. Anche la Spagna, spesso indicata come modello delle rinnovabili, continua a coprire una quota rilevante della propria produzione elettrica grazie all'energia nucleare di ben 7 reattori.

L'Europa ha ormai compreso che la transizione ecologica non può essere costruita sull'esclusione ideologica di una tecnologia che contribuisce in modo significativo alla riduzione delle emissioni. Per questo il Ppe ha sostenuto l'inclusione del nucleare nella tassonomia europea degli investimenti sostenibili. Una scelta di realismo e buon senso.

L'Italia dispone di competenze scientifiche, industriali e accademiche di eccellenza. Università, centri di ricerca e imprese possono tornare protagonisti di una nuova stagione di innovazione, creando investimenti, occupazione qualificata e opportunità per migliaia di giovani.

Naturalmente sarà necessario procedere con trasparenza, rigore scientifico e coinvolgimento dei cittadini. La fiducia si costruisce con l'informazione e la partecipazione. Ma il primo passo è superare i pregiudizi e guardare ai dati.

Abbiamo il dovere di lasciare alle nuove generazioni un Paese più forte, competitivo e indipendente.

Il nucleare può essere parte di questa strategia: non come alternativa alle altre fonti pulite, ma come componente essenziale di una politica energetica moderna, pragmatica e orientata al futuro. Il tempo delle paure appartiene al passato. Adesso è il tempo della responsabilità.

* Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

** Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, europarlamentare Ppe