Meloni: “Salvini ottimo al Viminale ma lavoro al Mit richiede impegno enorme”

Matteo Salvini “sarebbe un ottimo ministro dell’Interno, lo ha già dimostrato”, ma il suo attuale incarico alle Infrastrutture e ai Trasporti “richiede un impegno enorme” e il vicepremier lo sta portando avanti “con una dedizione incredibile”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista alla rivista “Chi”, oggi in edicola, rispondendo a una domanda sulle voci di un possibile rimpasto di governo e di un ritorno del leader della Lega al Viminale.

“Si sta spendendo in una competenza molto complessa, che è quella delle infrastrutture e dei trasporti, che richiede un impegno enorme, e lo sta facendo con una dedizione incredibile”, sottolinea Meloni parlando dell’attuale ruolo di Salvini alla guida del Mit.

La premier difende anche l’operato dell’attuale ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Dall’altro lato, anche il ministro Piantedosi sta dando il massimo in un ambito (quello della sicurezza e dell’immigrazione) nel quale non c’è giorno in cui si possa abbassare la guardia, come dimostra anche la recente crisi di Ceuta”, aggiunge.

Meloni riconosce quindi le aspettative sul tema della sicurezza, rivendicando allo stesso tempo i risultati raggiunti dal governo. “So che la gente si aspetta di più su questo, ma con pazienza e costanza stiamo costruendo e consolidando risultati importanti e strutturali anche su questi fronti”. La presidente del Consiglio cita “ll crollo degli sbarchi” e “la diminuzione degli omicidi, dei furti, delle rapine e dei femminicidi”, oltre al “rafforzamento dei presidi sul territorio, a partire da quelli nelle stazioni”, e alle misure a sostegno delle forze dell’ordine. Conclude: “Non si è realmente liberi se non si è sicuri a casa propria o nella propria città”, conclude Meloni.