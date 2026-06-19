Nuovo raid ferma i treni: 600 ritardi dolosi nel 2026

Attentati, furti e danneggiamenti: nel solo 2026 600 treni sono giunti a destinazione in ritardo per colpa di azioni dolose. No guasti o malfunzionamento. La media di due treni al giorno sono vittime di azioni premeditate. Per quanto riguarda gli attentati da parte di gruppi anarchici il numero è raddoppiato nell'ultimo anno, passando dai 73 episodi del 2024 ai 115 nel 2025 riferiscono i dati del Viminale. Per i danneggiamenti negli ultimi 6 mesi la cifra record di 41. L'ennesimo guasto doloso è avvenuto ieri sulla linea dell'Alta velocità. Per ora nessuna rivendicazione da parte di sigle anarchiche.

L'altra certezza è la sinistra in piena campagna elettorale che spara contro Salvini e Piantedosi. E non si schiera dalla parte delle Istituzioni. L'incursione è avvenuta sulla linea Napoli-Roma, nei pressi di Caserta. La prima ipotesi è il furto di rame. Ma si indaga anche per danneggiamento doloso. Il raid provoca un rallentamento delle corse fino a 60 minuti. Inutili i disagi. Molti treni vengono dirottati sulla linea normale. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini chiede ai vertici di Trenitalia un report. Il ministro, inoltre, fa il punto sullo stato dei cantieri: "Oggi abbiamo il massimo storico di cantieri aperti sulla rete ferroviaria, 1300, il massimo storico di treni circolanti nella giornata media, 10.000, e il massimo storico di passeggeri trasportati, non mi aspetto un premio, ma è chiaro che se hai la linea piena e i cantieri aperti, se c'è un minimo intoppo a Torino, a Bologna, Firenze, Napoli, a Reggio Calabria è chiaro che rischi di avere delle ripercussioni sulla rete". Ma non è solo colpa dei cantieri. "Oggi qualcun altro si è dilettato a rubare i cavi di rame lungo la rete con tutto quello che ne consegue. E quando nelle stazioni si vedono i ritardi, chi ne paga le conseguenze è il ministro" precisa Salvini. In attesa della relazione la sinistra ha già in tasca le responsabilità. È colpa del governo Meloni. "Siamo davanti al fallimento di un governo, Salvini e Piantedosi vengano in Parlamento" - attacca Luca Pirondini del M5s. Affondi a caso, senza alcun riscontro. I numeri dicono che, al netto di sabotaggi e guasti, il trend è in miglioramento. Il sistema ferroviario, sotto la gestione Meloni-Salvini, fa registrare un potenziamento della flotta ferroviaria e delle corse con un +7% treni. E anche i ritardi diminuiscono: più 2,4% di puntualità sull'alta velocità più 5,2% sulle corse regionali. Questo è il dato aggregato. Però andando ad analizzare nel dettaglio. Oggi la puntualità è arrivata al 82,6%, con un miglioramento del 2,4 rispetto ai governi precedenti. Dopo l'operazione della Digos contro gli anarchici, sette sono finiti in manette, la pista dei sabotaggi resta la più battuta. L'ultima rivendicazione a febbraio: tra le linee dell'Emilia e le Marche sono stati rinvenuti ordigni.

Su un sito legato alla galassia anarchica è comparsa la rivendicazione. Della regia dolosa ne ha parlato anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, collegando gli attentati sulla linea ferroviaria alla mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis.