Nuovo record di Elisabetta II. Battuta solo dal Re Sole

Un record dopo l'altro. Elisabetta II sempre più regina dei traguardi: soltanto Luigi XIV, il re Sole, è rimasto sul trono più a lungo di lei. La sovrana d'Inghilterra ha raggiunto ieri il thailandese Bhumibol Adulyadej, che ha regnato per 70 anni e 126 giorni nel paese del sud-est asiatico, fra il 1946 e il 2016. Un'altra alba e la regina britannica, che soltanto due settimane fa ha partecipato all'intero weekend di festeggiamenti previsto per il suo Giubileo di Platino (con qualche defezione dell'ultimo minuto, ma davvero poca cosa considerati i timori iniziali) con 25.695 giorni di regno spodesterà il «collega» thailandese.

Ma quanto manca a Elisabetta II prima di superare anche il re Sole, che restò sul trono per 72 anni e 110 giorni, dal 1643 al 1715, per un totale di 26.407 giorni? Lo calcola il tabloid britannico Express: sono 713. Il giornale non manca però di sottolineare qualche importante differenza con il re francese: intanto Elisabetta è stata incoronata, pur prematuramente dopo la morte del padre re Giorgio VI nel 1953, che aveva già 25 anni. Luigi XIV invece ne aveva soltanto quattro, quindi a lungo la madre Anna d'Asburgo svolse le sue veci come reggente. La regina è ormai da tempo colei che ha regnato più a lungo in Gran Bretagna, avendo superato la regina Vittoria già il 9 settembre del 2015, che ha regnato per 63 anni 7 mesi e 2 giorni, fino al 1901.

La prossima settimana il nipote e futuro re William compirà 40, un altro evento da festeggiare alla corte inglese. William è secondo nella linea di successione al trono dopo il padre, Carlo, il principe del Galles; e con la maturità (un evento «così spaventoso», ha scherzato) annuncerà anche un'importante novità nella sua vita famigliare.