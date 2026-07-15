Ombre su Sánchez. Il fratello David interdetto 9 anni

Per il premier spagnolo Pedro Sánchez è arrivata la prima sentenza in uno dei tanti filoni giudiziari che hanno colpito Madrid negli ultimi mesi. Il fratello David è stato condannato a nove anni di interdizione da cariche pubbliche per abuso di potere in seguito a un caso di nepotismo al Consiglio provinciale di Badajoz, dove era stato nominato coordinatore delle attività di conservazione. I giudici hanno infatti stabilito che tale carica fosse stata creata su misura per lui.

Nella sentenza, la carica viene definita "non necessaria e non urgente, la cui creazione è basata solo sugli interessi personali della persona nominata e non sull'interesse pubblico". Interdizione a 9 anni più altri nove anni per l'ex leader dei Socialisti dell'Estremadura ed ex presidente del consiglio provinciale, Miguel Ángel Gallardo, per due diversi capi di accusa per aver creato la carica su misura per il fratello del premier. Nove anni di interdizione anche per Luis Carrero, amico di David Sanchez, assunto dal consiglio provinciale come consulente.

"Rispettiamo la sentenza, ma non la condividiamo" ha dichiarato la portavoce del governo Elma Saiz. "Questo processo ha un'unica origine: danneggiare il presidente del governo attraverso il suo entourage familiari" basandosi su "una denuncia di un'organizzazione di estrema destra nella quale non c'è mai stata un'accusa di parte civile".

Per il

leader del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, la sentenza è la prova che "nessuno è al di sopra della legge, di chiunque sia familiare, dice bene del nostro stato di Diritto e dovrebbe confortare tutti gli spagnoli".

GC