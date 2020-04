Ora l'Ue ci concede 36 miliardi ma 14 sono soldi degli italiani

Mentre la pandemia di coronavirus continua a dilagare in Europa si continua a litigare. In questa emergenza sanitaria ed economica causa dal Covid-19 l'Unione Europea è stata colpevolmente assente e per certi versi spettatrice, paradossalmente, quasi impotente di quanto stesse accadendo, e di quanto tuttore succede.

A fronte delle richieste di maggior flessibilità e di un aiuto finanziario concreto da parte dell'Italia e di altri paesi del Sud, sono arrivate le risposte dure in nome del rigore e dell'austerità sempre e comunque da parte dei falchi dell'austerity, appunto, del Nord. Ecco perché l'Eurogruppo è in stallo: i ministri delle Finanze non riescono a trovare un accordo sui eurobond – che ai fan del rigore non piacciono - sul Mes, il controverso Fondo Salva Stati.

La riunione dell'Eurogruppo è durata sedici ore e si è conclusa con un nulla di fatto e con posizioni cristallizzate: tutto rimandato a domani, giovedì 9 aprile. Da un lato nove Paesi come l'Italia e la Spagna che chiedono l'emissione di titolo del debito comuni e un Mes elastico e senza condizionalità, dall'altro i rigoristi capitanata dai Paesi Bassi, che impongono un Mes senza condizioni e bocciano in toto gli eurobond, di fatto bloccando del tutto i lavori. Nel mezzo chi c'è? L'asse franco-tedesco, che cercano di mediare tra le due posizioni, per arrivare a una sintesi.

Ma un Mes senza condizioni rischia di essere sostanzialmente un suicidio per il Belpaese, oltre che una sicura presa in giro. Il motivo? Degli appena 36 miliardi di aiuti che l'Ue concederebbe all'Italia, 14 sono soldi già versati degi italiani (!), visto che rientrano nei soldi che il governo di Roma, come ogni Stato membro, versa per la costituzione del fondo stesso.

A sottolineare la stortura, puntando il dito contro gli alti papaveri Ue, il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza: "Lo stallo dell'Eurogruppo rischia di far perdere ulteriore tempo su strumenti finanziari di scarsa portata. Ci si accapiglia su un fantomatico Mes senza condizioni quando tutti sanno che questo non potrà esistere, le condizioni ci saranno eccome e spetterà poi al governo Conte decidere se consegnarci mani e piedi per anni a Berlino e Bruxelles per 'soli' 36 miliardi, di cui 14 sono soldi degli italiani già versati" .