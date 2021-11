Irpef, tasse e reddito: le novità della manovra

In queste ore stanno emergendo i primi dettagli sulla manovra di bilancio 2022, composta da 219 articoli, contenuti in 16 capitoli. Un documento voluminoso che affronta, tra gli altri, anche i temi riguardanti le pensioni e il reddito di cittadinanza, passando per il superbonus edilizio. Nella bozza (qui il testo completo) è previsto un piano per ridurre la pressione fiscale, a cui andranno destinati 8 miliardi di euro. Come si legge nel documento, il taglio dell'imposta sui redditi delle persone fisiche ha " l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote ". Il fondo per gli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, previsto dalla scorsa legge di bilancio, sarà incrementato di 6 miliardi per il 2022 e di 7 miliardi dal 2023.

Il confronto all'interno della maggioranza è ancora aperto ma su (quasi) tutti i temi le parti politiche dovrebbero aver trovato la quadra ideale per essere presentati in parlamento.

Sul fronte pensioni, pare dovrebbe saltare l'aumento della soglia anagrafica per la pensione anticipata delle lavoratrici. Opzione donna, il piano riservato alle donne con almeno 35 anni di contributi, sarà prorogata di un anno ma con i requisiti attuali. Niente da fare per la proposta di avanzare l'età anagrafica dagli attuali 58 anni (59 per le lavoratrici autonome) a 60 anni (61 per il lavoro autonomo). Invece, è stata ridotta la dotazione del fondo destinato a favorire l'uscita anticipata, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni che lavorano nelle piccole e medie imprese in crisi.

Ira di Matteo Salvini per quanto riguarda i fondi da destinare alle disabilità: " Nel ddl per ora non si sono trovati 50 milioni di euro per l'autismo. Imbarazzante, imbarazzante. Aumentare di 50 euro le pensioni di invalidità per i gravi costerebbe 750 milioni di euro e porremo all'attenzione del parlamento anche questa riflessione. Gli invalidi veri meritano più attenzione dei furbetti falsi. Chiederò a Draghi una cabina di regia anche sui furbetti del reddito di cittadinanza, ci prendono in giro da tutto il mondo, altro che i furbetti del superbonus ". Ma a proposito di cabina di regia sul rdc, Matteo Salvini è intervenuto sulla polemica delle scorse ore sulla mancata partecipazione della Lega all'ultima riunione: " Non faccio io gli inviti di Palazzo Chigi. Ieri stavamo lavorando sulla manovra. Io non sono permaloso, sicuramente la Lega è il perno del governo, diciamo che certe dimenticanze stupiscono ".

Tra le anticipazioni si può segnalare che, in una delle versioni più recenti della bozza di bilancio, è previsto che anche nel 2022 non servirà il bollo sulle certificazioni digitali dei dati anagrafici. Inoltre, dovrebbe restare il tetto Isee di 25.000 euro per accedere al superbonus del 110% nel caso in cui la ristrutturazione edilizia interessi le ville.